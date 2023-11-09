عميحاي إلياهو يؤكد امتلاك إسرائيل خياراً نووياً

في تصريحه قبل أيام أكد وزير «التراث» في حكومة نتنياهو النازية «عميحاي إلياهو» بأن إسرائيل تمتلك خياراً نووياً ، وذلك بعد عقود من الشكوك حول الملف المذكور ، حيث دعا الى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة كحل ممكن، مضيفا أن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، وعلى إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات فيه، ورأى أن للحرب أثمانا بالنسبة لمن وصفهم بـ«المختطفين» الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.

حقيقة الخيار

دعت منظمات دولية على الدوام إلى منع انتشار الأسلحة النووية والتوقيع على المعاهدة ذات الصلة، في وقت تسعى فيه دولة الإجرام الصهيوني بشكل دؤوب إلى تطوير القدرات العسكرية، والاستئثار بخيار نووي.

وقد بررت الإدارات الأمريكية المتعاقبة امتلاك إسرائيل لكافة صنوف الأسلحة -ومن بينها السلاح النووي؛ بذريعة الهواجس العسكرية والأمنية من المحيط العربي، وتبعًا للموقف الأمريكي، لم توقع إسرائيل على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية رغم مرور سبعة وأربعين عاما على توقيعها (1968-2023).

ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية، خاطب ديفيد بن غوريون (أول رئيس للحكومة الإسرائيلية) بعض العلماء اليهود المهاجرين من ألمانيا إلى فلسطين قائلاً:

«أريد منكم أن تهتموا منذ الآن بالأبحاث الذرية، وبإنجاز كل ما يمكن إنجازه من أجل تزويد الدولة اليهودية المنشودة بأسلحة نووية».

وكان شمعون بيريز (الرئيس الإسرائيلي الاسبق) قد قال في الكنيست الإسرائيلي عام 1966: «إنني لا أرى سببًا لإقدام دولة إسرائيل على طمأنة عبد الناصر من هذا المنبر، والسماح له بأن يعرف ما نفعله أو ما لا نفعله، إنني أعرف أن العرب يشكون في نوايانا النووية، وأعرف أن هذا الشيء قوة رادعة، فلماذا نخفف من هذه الشكوك، ولماذا نعمل على إيضاحها» أما أفرايم كاتسير (الرئيس الإسرائيلي آنذاك).

الأسلحة النووية

فقد أعلن في عام 1972 أن «إسرائيل لن تكون البادئة في إدخال الأسلحة النووية إلى الشرق الأوسط، لكنها تمتلك القدرة على صنع مثل تلك الأسلحة، بل في مقدورها أن تفعل ذلك في فترة زمنية معقولة» وتبعًا لذلك، بدأت إسرائيل منذ إنشائها استقبال العديد من العلماء اليهود من خلال الهجرات المتتالية، خاصة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان لهجرة اليهود الكثيفة من دول الاتحاد السوفياتي السابق ومن باقي دول العالم – خاصة في بداية التسعينيات من القرن الماضي بالغ الأثر في رفع نسبة العلماء الخبراء في المجالات المختلفة، بمن فيهم علماء الفيزياء والتطبيقات الكيميائية، إذ كان هناك عدد كبير منهم، يملكون شهادات أكاديمية عالية في المجالات المذكورة.

وحول تأسيس إسرائيل لقدرات نووية، فإن الباحثين والمتخصصين فيها بدأوا في البحث عن اليورانيوم في صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة.

ومنذ السنوات الأولى لإنشائها بالتحديد في عام 1949، تم إنشاء معهد وايزمان للأبحاث النووية، وجرت عدة محاولات لإيجاد طرائق جديدة لإنتاج الماء الثقيل واستخلاص اليورانيوم من الفوسفات، وقد واكبت تلك المحاولات مخططاتٌ حقيقية لتطوير وبناء السلاح الكيميائي بكافة أنواعه، بما في ذلك السلاح المحرم دوليًّا، ويمكن الجزم بأنه بعد تصريح وزير ثقافة الاجرام الإسرائيلي عميحاي إلياهو قبل عدة ايام ، بأن إسرائيل تمتلك خياراً نووياً.

سبعة مفاعلات

استطاعت إسرائيل بناء سبعة مفاعلات نووية، أهمها مفاعل ديمونة الذي أسسه بن غوريون عام 1957 في صحراء النقب باتفاق مع فرنسا، «بالنسبة لتأسيس إسرائيل لقدرات نووية، فإن الباحثين والمتخصصين فيها بدؤوا في البحث عن اليورانيوم في صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة.

ومنذ السنوات الأولى لإنشائها وبالتحديد في عام 1949، تم إنشاء معهد وايزمان للأبحاث النووية» وفي عام 1960 تم إنشاء مفاعل نووي إسرائيلي في أسدود جنوب فلسطين المحتلة بمساعدة أمريكية، والمفاعل المذكور قادر على إنتاج البلوتونيوم، وقد سبق ذلك بناء مصانع السلاح الكيميائي بمعونة بريطانية.

وثمة مواقع مختلفة للأسلحة النووية من أهمها: موقع «بالميكيم» للتجارب شمال صحراء النقب، وهو مخصص لإجراء تجارب على الصواريخ النووية مثل صاروخ «أريحا» أما موقع «يوديغات» فهو مخصص لتجميع الأسلحة النووية وتفكيكها.

في حين يقوم الخبراء الإسرائيليون في موقع «بئر يعقوب» ببناء قواعد إنتاج صواريخ «أريحا» ذات الرؤوس النووية.

منطقة الجليل

أما موقع «كفار زكريا» فيعتبر قاعدة للصواريخ النووية ويحوي ملاجئ لتخزين القنابل النووية، وفي قرية عيلبون شرق منطقة الجليل الفلسطينية مواقع لتخزين الأسلحة الإسرائيلية النووية التكتيكية، فضلاً عن ذلك استطاعت إسرائيل بناء عشرة مصانع كيميائية، وأكثر المناطق والمدن التي تتركز فيها الأنشطة الكيميائية الإسرائيلية هي: مدينة حيفا ومدينة عكا المحتلتان على ساحل البحر المتوسط، حيث تعمل شركة «حيفا كميكليم» وشركة «وكفرقاروم».

الذخائر الكيميائية

وتتركز صناعة الذخائر الكيميائية بمنطقة «بيتاح تكفا» في حين تتركز صناعة الغازات السامة في منطقة «حولون» و»ريشون لتسيون» أما مصانع الكلور وغاز الأعصاب فقد تمّ بناؤها في منطقة تل أبيب التي تستحوذ على ثلث مجموع اليهود في إسرائيل خلال الأعوام الأخيرة، وهي من أعلى المدن كثافة بالسكان. إضافة الى ذلك تتوزع مصانع كيميائية في المدن الفلسطينية المحتلة الأخرى لصناعة غاز الخردل وغاز الباروم، وكذلك صناعة الذخائر.

وهناك برامج وخطط إسرائيلية وموازنات ضخمة لتطوير المفاعلات النووية، والمصانع الكيميائية الإسرائيلية، والمحاولات متسارعة لتطوير أداء البحث العلمي في المجالات المذكورة بسرية فائقة.وعلى الرغم من نفي إسرائيل امتلاك خيار نووي ، إلا انها احتفظت بسياسة الشك التي اتبعتها إسرائيل منذ أكثر من سبعة عقود خلت ، لتتأكد بشكل جلي الآن وعلى لسان أحد وزراء حكومة نتنياهو الإرهابية.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا