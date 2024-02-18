عميد المحامين التونسيين: طالبنا الجنائية الدولية بإصدار بطاقة جلب بحق نتنياهو- (فيديو)

تونس- “القدس العربي”:

توجه عميد المحامين التونسيين، حاتم المزيو، مرفقاً بأعضاء لجنة قانونية، الأحد، إلى المحكمة الجنائية الدولية لإيداع هيئة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية شكوى قضائية لملاحقة قادة الاحتلال بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني، تتضمن المطالبة بإصدار بطاقة جلب دولية بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو وعدد من قادة الاحتلال.

وأكد المزيو لإذاعة موزاييك أن “الشكوى موجهة أساسا ضد خمسة مسؤولين صهاينة وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، بهدف استصدار مذكرات الجلب والتوقيف ضدهم، مشيرا إلى أن ملف الشكاية يتضمن جميع الأدلة التي تثبت جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين في غزة، وسنكون جيشا قانونيا لدعم المقاومة الفلسطينية وإسنادها”.

وأضاف: “المنتظَر من المحكمة الجنائية والادعاء العام بعد تقديم الإخطارات والشكايات الموثقة هو فتح الملف وإحالته على الدوائر التمهيدية ثم محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، وهم نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي وقائد أركان الجيش، وبعض الوزراء”.

وأكد مزيو أن الملف الذي تم إعداده يتضمن عدداً الأدلة والقرائن التي تورّط الكيان الصهيوني في إبادة جماعية والتهجير القصري وممارسة الحصار والتجويع تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، علاوة على عمليات القتل بأسلحة محرمة دوليا.

وأشار إلى أنه تم الاستناد في عملية توثيق جرائم الكيان الصهيوني على التقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والهيئات الدولية والهلال الأحمر والصليب الأحمر واليونيسيف، بالإضافة إلى الفيديوهات والتصريحات الصادرة عن مسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

كما أشار إلى أن هيئة المحامين حصلت على توكيل من الفلسطينيين الموجودين في تونس للعلاج، وستكون طرفا مدنيا لنيابتهم في المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أنه سيتم طلب توفير الحماية لهم باعتبارهم ضحايا كما ينص على ذلك بروتوكول روما.

وتم اعتماد بروتوكول روسيا المتعلق بتأسيس المحكمة الجنائية الجدولية عام 1998، والذي يحدد اختصاص المحكمة بأربع جرائم أساسية تتعلق بـ”الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجرائم العدوان”.

ويمكن للمحكمة، وفق البروتوكول، مقاضاة الأشخاص المرتكبين لإحدى هذه الجرائم، في الحالات التي تكون فيها الدول غير قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، تسببت باستشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال.