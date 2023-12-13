عميد المحامين التونسيين ينفي “رفض” السلطات منح تأشيرة دخول لقادة حماس- (فيديو)

احتجاجات سابقة في تونس للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين في غزة

تونس- “القدس العربي”:

نفى عميد المحامين التونسيين، حاتم المزيو، تصريحات منسوبة له، تحدث فيها عن “رفض” السلطات التونسية منح تأشيرة دخول لعدد من قادة حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وكانت وسائل إعلام نسبت للمزيو تصريحات أكد فيها أن السلطات التونسية رفضت منح تأشيرات دخول لعدد من قادة حركة حماس، وذلك لحضور فعاليات الذكرى السابعة لاغتيال مهندس الطيران التونسي والقيادي السابق في حماس، محمد الزواري.

لكن المزيو أكدت، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام المحلية، أن الأمر يتعلق بـ”تعذر إنهاء إجراءات الدخول نظرا لضيق الوقت (بسبب تأخر تقديم طلب التأشيرة من قادة حماس)، وليس بسبب رفض السلطات التونسية”.

وأضاف “أعلى هرم في السلطة وكل مؤسسات الدولة يساندون فلسطين والمقاومة اليوم وليس هناك أي مشكلة في دخول قادة حماس إلى تونس. وإذا لم يحضروا في هذه المناسبة، فهم مُرحب بهم في المناسبات المقبلة”.

ومنذ أكثر من شهرين، تشن سلطات الاحتلال الإسرائيلية عدوانا متواصلا على قطاع غزة، تسبب باستشهاد وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال.