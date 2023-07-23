عمّان.. اجتماع أمني أردني سوري لمواجهة تهريب المخدرات- (تغريدة)

عمان: عُقد بالعاصمة الأردنية عمان، الأحد، اجتماع أمني مشترك بين الأردن وسوريا، بهدف مكافحة تهريب المخدرات على الحدود بين البلدين.

جاء ذلك وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأردنية، في بيان.

ويعد الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين البلدين، التي تشكلت تنفيذا لمخرجات اجتماع “عمان التشاوري”، والذي استضافته المملكة في الأول من مايو/ أيار الماضي؛ للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن.

وترأس الاجتماع من الجانب الأردني، قائد الجيش اللواء يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات اللواء أحمد حسني، ومن الجانب السوري، نائب القائد العام وزير الدفاع لدى النظام السوري، العماد علي محمود عباس ومدير المخابرات اللواء حسام لوقا، وفق البيان ذاته.

وبحث الاجتماع التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجه وتهريبه، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبه عبر الحدود إلى الأردن.

كما تم بحث الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب، ومواجهة هذا “الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها”، وفق البيان ذاته.

عَقدَت اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى #الأردن، اليوم، اجتماعها الأول والتي تقرر تشكيلها تنفيذاً لمخرجات #اجتماع_عمّان_التشاوري الذي استضافته المملكة في ١ أيار ٢٠٢٣. pic.twitter.com/FW3NvKGxda — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) July 23, 2023

وفي مايو/ أيار الماضي، استضافت عمّان اجتماعا تشاوريا بشأن سوريا، جمع وزير خارجية النظام فيصل المقداد، مع نظرائه في الأردن ومصر والعراق والسعودية، كانت من بين مخرجاته تشكيل لجنة مشتركة بين عمان ودمشق هدفها التعاون في مكافحة تهريب المخدرات.

وخلال السنوات الماضية، شهد الأردن مئات من محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سوريا والعراق نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.

(الأناضول)