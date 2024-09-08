عمّان: منفذ عملية اللنبي أردني وننسق مع إسرائيل لتسلم جثمانه

عمان: أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، الأحد، أن سائقا أردنيا أطلق النار في معبر اللنبي؛ ما أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين.

جاء ذلك في بيان للوزارة، بشأن نتائج “التحقيقات الأولية في حادثة إطلاق النار في الجانب الآخر من جسر الملك حسين”.

وأفادت بأن “مطلق النار مواطن أردني اسمه ماهر ذياب حسين الجازي، من سكان منطقة الحسينية، في محافظة معان (جنوب)، وكان عبر الجسر سائقا لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربية”.

وأضافت الداخلية أن “النتائج الأولية للتحقيق تشير إلى أن الحادث عمل فردي، والتحقيقات مستمرة للوصول إلى تفاصيل الحادث كافة”.

وتابعت أنه “يُجرى التنسيق بين الجهات المعنية لاستلام جثة منفذ العملية ليصار إلى دفنها في الأردن”.

البطل الشهيد ماهر ذياب حسين الجازي. ٣٩ سنة. قبيلة الحويطات 🇯🇴🦅 pic.twitter.com/lsI2Md3Ivw — 𝑴. (@MFRAB92) September 8, 2024

ووفق وزارة الداخلية، “أُفرج عن كل السائقين الأردنيين الذين تم التحقيق معهم (من جانب إسرائيل) بعد الحادث، وعادت أكثر من 100 شاحنة إلى المملكة بشكل متتابع نهار اليوم (الأحد)”.

ولم توضح الوزارة إن كانت هذه الشاحنات أوصلت حمولاتها أم لا.

وختمت بيانها بأن “الجهات المعنيّة تتابع أيضا مسألة إغلاق الجسر بعد الحادثة”.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية أن الجهات المعنية في البلاد تتابع وضع سائقين ما زالا يخضعان للتحقيق في إسرائيل، على خلفية عملية “اللنبي” التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين ومنفذ العملية.

وقالت إن “الجهات المعنية تتابع وضع سائقين أردنيين لا يزالا يخضعان للتحقيق في إسرائيل، على خلفية حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين”.

وأوضحت في بيان أنه “في وقت سابق تم الإفراج عن جميع السائقين الذين تم التحقيق معهم”.

وأشارت إلى أن “التحقيقات ما زالت جارية لكشف جميع تفاصيل القضية، وأوضحت التحقيقات الأولية أن الحادثة كانت عملاً فردياً”.

ولفتت إلى عودة نحو 106 شاحنات إلى المملكة بعد الإفراج عن سائقيها، وذلك بعد احتجازهم لفترة قصيرة بسبب حادثة إطلاق النار وما تبعها من إغلاق للمعابر، وفق المصدر ذاته.

وصباح الأحد، قُتل 3 إسرائيليين متأثرين بإصابتهم بجروح خطيرة إثر إطلاق نار، في معبر اللنبي الرابط بين الضفة الغربية المحتلة والأردن.

وأفادت “نجمة داود الحمراء” (الإسعاف الإسرائيلي) بأن “3 مصابين في الخمسينات من عمرهم قُتلوا جراء إطلاق النار على معبر اللنبي (الملك حسين)”، حسب القناة “12” العبرية (خاصة).

مشاهد حية … اللحظات الاولى لتنفيذ عمليه قتل 3 اسرائيلين على الحدود الأردنية الفلسطينية #عاجل pic.twitter.com/wA9HnCMdyv — خبرني – khaberni (@khaberni) September 8, 2024

فيما قال الجيش الإسرائيلي، عبر منصة إكس: “وصل إرهابي عبر الأردن على متن شاحنة باتجاه معبر اللنبي، وترجل من الشاحنة وأطلق النار على القوات التي تحرس المعبر”، على حسب تعبيره.

وأعلنت إسرائيل إغلاق المعابر الحدودية مع الأردن، وهي إسحاق رابين (وادي عربة) البري بالقرب من إيلات، واللنبي (جسر الملك حسين) ونهر الأردن (جسر الشيخ حسين) بالقرب من بيت شان.

3 قتلى في عملية على المعبر الحدودي جسر الملك حسين "اللنبي" بين الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن. المنفذ سائق شاحنة أردني أخفى سلاحه حتى وصل النقطة الحدودية للاحتلال وفتح النار بثلاث رصاصات فقط، حيث كانت كلها في الرأس. #الجزائر 🇩🇿 pic.twitter.com/Xtz1YO2TdF — 🇩🇿 أحمد داود 🇩🇿‏ ‏ (@AhmadDaoud14) September 8, 2024

وفي سياق متصل، أعلنت عمان، مساء الأحد، إعادة فتح معبر جسر الملك حسين أمام حركة السفر، مع إغلاقه أمام الشحن، وذلك بعد إغلاقه إثر حادثة “اللنبي”.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم مديرية الأمن العام بالأردن (تتبع لوزارة الداخلية) العقيد عامر السرطاوي.

وذكر المسؤول الأردني أن “جسر الملك حسين سيفتح يوم الغد (الاثنين) أمام حركة السفر عند الساعة العاشرة صباحاً (7:00 ت.غ) مع الإبقاء على إغلاقه أمام حركة الشحن”.

ودعا المسافرين إلى “التقيّد بالمواعيد والتعليمات توفيراً لوقتهم وجهدهم”.

ويطلق على الجانب الذي وقعت فيه العملية “معبر اللنبي” وفق التسمية الإسرائيلية، وهو معبر يتوسط المعبر الحدودي الواقع على الجانب الأردني، المسمى جسر الملك حسين، والجانب الفلسطيني المسمى معبر الكرامة.

(الأناضول)