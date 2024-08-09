عمّان وواشنطن تبحثان وقف التصعيد بالمنطقة وإيصال المساعدات لغزة

عمان: بحثت عمّان وواشنطن، الجمعة، خطوات وقف التصعيد بالمنطقة، والتعاون بينهما في إيصال المساعدات بشكل “كاف وفوري” إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في ثاني اتصال بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال 4 أيام، وفق بيان للخارجية الأردنية، تلقت الأناضول نسخة منه.

ويأتي الاتصال فيما تترقب إسرائيل منذ أيام ردود فعل انتقامية من إيران و”حزب الله” وحماس على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران في 31 يوليو/ تموز الماضي، والقيادي البارز في الحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.

وذكر البيان أن الصفدي وبلينكن، تابعا “المحادثات التي أجرياها هاتفيا الثلاثاء الماضي، حول التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والخطوات المطلوبة لوقفه”.

وشدد الصفدي، على أن “وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، هو الخطوة الأولى التي يجب تحقيقها نحو خفض التصعيد الذي يهدد الأمن والسلام في المنطقة”.

وأكد على أن “وقف العدوان على غزة، هو الهدف الذي يجب أن تتكاتف كل الجهود لتحقيقه، وحمايته لأنه سينقذ غزة وأهلها من الموت والدمار اللذين يفرضهما العدوان عليهم، وسيخرج المنطقة من التوتر الخطير الذي يضعها على حافة الانفجار”.

وأشار الصفدي، إلى “أهمية البيان الذي صدر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس مصر عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حول استئناف مفاوضات صفقة التبادل”.

ولفت إلى “دعم الأردن للبيان وهدفه في التوصل لصفقة تبادل (أسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة) تنتج وقفاً دائماً لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن”، وفق البيان الأردني.

من جانبها نشرت زارة الخارجية الأمريكية، بيانا على موقعها الالكتروني، أكدت فيه أن الجانبان ناقشا الجهود المبذولة لتهدئة التوترات في المنطقة ومنع المزيد من تصعيد الصراع.

وشدد بلينكن، وفق بيان الخارجية الأمريكية، على الحاجة الملحة لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وسلط الضوء على أنه “لا ينبغي لأي طرف في المنطقة أن يتخذ إجراءات من شأنها أن تعرض التوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة للخطر”.

كما جدد وزير الخارجية الأمريكي شكره لقيادة الأردن على تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين وتعزيز السلام والأمن الإقليميين.

والخميس، صدر بيان ثلاثي عن بايدن والسيسي والأمير تميم، دعوا فيه لاستئناف مفاوضات الهدنة الأسبوع المقبل “وعدم إضاعة الوقت وبدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى دون أي تأجيل من قبل أي طرف”.

كما بحث الصفدي وبلينكن، “التعاون في إيصال المساعدات بشكل كاف وفوري لغزة لمواجهة الكارثة الإنسانية”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)