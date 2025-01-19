عناصر الأمن تنتشر بعدة مناطق في قطاع غزة مع بدء وقف إطلاق النار

غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الأحد، بدء انتشار آلاف من عناصر الشرطة بمختلف محافظات القطاع لحفظ الأمن والنظام، “بُعيد دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ”.

وقال المكتب في بيان: “نعلن عن البدء بنشر آلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية وفق الخطة الحكومية لحفظ الأمن والنظام في مختلف محافظات قطاع غزة”.

وأوضح أن “البلديات شرعت في إعادة فتح وتأهيل الشوارع، بُعيد دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ”.

وأكد البيان أن “الوزارات والمؤسسات الحكومية على جاهزية كاملة للبدء في العمل، وفقا للخطة الحكومية لتطبيق كافة الإجراءات التي تضمن عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن وبشكل تدريجي”.

ودعا المكتب سكان غزة إلى “الحذر أثناء التنقل بين المناطق والمحافظات”، مؤكدا أن “عودة النازحين ستكون بعد 7 أيام من بدء سريان قرار وقف إطلاق النار”.

عاجل: بدء انتشار قوات الشرطة الفلسطينية في شوارع غزة. pic.twitter.com/SGUe55gBl7 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) January 19, 2025



ودعا أيضا المواطنين إلى “الابتعاد عن المناطق المدمرة لتفادي المخاطر التي قد تنجم عنها، وتجنّب المنازل المقصوفة لتفادي الانهيارات المفاجئة، والابتعاد عن الصواريخ والأجسام المشبوهة”.

من جانبه، أكد مدير المكتب إسماعيل الثوابتة، بدء تنفيذ خطة شاملة للحفاظ على الأمن والنظام العام في مختلف محافظات القطاع.

وأوضح الثوابتة أن “البلديات باشرت العمل على إعادة فتح وتأهيل الشوارع، والوزارات والمؤسسات الحكومية جاهزة تماما لتطبيق الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسريع عودة الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت”.

ودعا الفلسطينيين إلى “استقاء المعلومات من المصادر الحكومية الرسمية لتجنب الوقوع في فخ الشائعات التي يروج لها الإعلام العبري أو الجهات المعادية”.

وحث الفلسطينيين على “الالتزام بتعليمات السلامة ورفع مستوى الوعي لتجنب الحوادث”.

(الأناضول)