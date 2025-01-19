عناصر الأمن تنتشر بعدة مناطق في قطاع غزة مع بدء وقف إطلاق النار

غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الأحد، بدء انتشار آلاف من عناصر الشرطة بمختلف محافظات القطاع لحفظ الأمن والنظام، “بُعيد دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ”.
وقال المكتب في بيان: “نعلن عن البدء بنشر آلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية وفق الخطة الحكومية لحفظ الأمن والنظام في مختلف محافظات قطاع غزة”.
وأوضح أن “البلديات شرعت في إعادة فتح وتأهيل الشوارع، بُعيد دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ”.
وأكد البيان أن “الوزارات والمؤسسات الحكومية على جاهزية كاملة للبدء في العمل، وفقا للخطة الحكومية لتطبيق كافة الإجراءات التي تضمن عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن وبشكل تدريجي”.
ودعا المكتب سكان غزة إلى “الحذر أثناء التنقل بين المناطق والمحافظات”، مؤكدا أن “عودة النازحين ستكون بعد 7 أيام من بدء سريان قرار وقف إطلاق النار”.
عاجل: بدء انتشار قوات الشرطة الفلسطينية في شوارع غزة. pic.twitter.com/SGUe55gBl7
— أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) January 19, 2025
ودعا أيضا المواطنين إلى “الابتعاد عن المناطق المدمرة لتفادي المخاطر التي قد تنجم عنها، وتجنّب المنازل المقصوفة لتفادي الانهيارات المفاجئة، والابتعاد عن الصواريخ والأجسام المشبوهة”.
من جانبه، أكد مدير المكتب إسماعيل الثوابتة، بدء تنفيذ خطة شاملة للحفاظ على الأمن والنظام العام في مختلف محافظات القطاع.
وأوضح الثوابتة أن “البلديات باشرت العمل على إعادة فتح وتأهيل الشوارع، والوزارات والمؤسسات الحكومية جاهزة تماما لتطبيق الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسريع عودة الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت”.
ودعا الفلسطينيين إلى “استقاء المعلومات من المصادر الحكومية الرسمية لتجنب الوقوع في فخ الشائعات التي يروج لها الإعلام العبري أو الجهات المعادية”.
وحث الفلسطينيين على “الالتزام بتعليمات السلامة ورفع مستوى الوعي لتجنب الحوادث”.
(الأناضول)
This is the spark of peace
حكمه العقل وطهارة القلب بدأت حيز الوقت …من أجل أجاد الحلول الإنسانية والسلميه للجميع
الكون لنا جميعا..وفي وقت قصير راحلون جميعاً فلنترك بصمتنا الجميله في رقي وتطور البشريه وسعادتها جمعا بدلاً من سفك الدماء وتدمير الحياه..
دوله ةالسلام الواحده تحضن الجميع في قانون المساواه والعداله الاجتماعيه والمساواة بين الجميع
ندفع ثمن النفاق السياسي الصهيوني الوحشي الهمجي النازي بتسويق أرض الميعاد الوهمي. من أجل المكاسب الصهيونية.
سيستمر سفك الدماء. ما دام هناك ذره من تراب الوطن الفلسطيني تخضع للغطرسه الاستعمارية الصهيوامريكانبيريطنوفرنسيالماني الإجرامية المفيوزيه العنصريه النازيه عدوه الإنسانية
قاعده منطقه لا سلام مع إستمرار الإحتلال. لا سلام مع للاضطهاد والقمع والتنكيل…
لا سلام بدون أعاده الحقوق لأصحابها. لا سلام مع البروبوغاندي المفيوزي الوهمي الصهيوني الوحشي الهمجي النازي
مع العداله فقط هناك السلام. سلام حين أنشأ دوله السلام الواحده تحضن الجميع في قانون المساواه والعداله الاجتماعيه بين الجميع
عندما تتحر كل فلسطين من النهر إلى البحر ويطرد الغزاه من أرض فلسطين
يخيم السلام على أرجاء العالم
الصهاينه سبب في كل الحروب
في بلد العرب وبلاد العجم
هل هذه القوات تابعه للسلطه الفلسطينيه
والا الي حكومة حماس من يعرف ياشباب؟
قوات الشرطة تابعة لحكومة حماس
والله غير ربك ما بيعرف!
الفكرة أساس الحكم. رفعت الأقلام وجفت الصحف. مبروك لأهلنا في غزة بفلسطين المباركة، أنتم رجال الأمة الإسلامية في القرن الواحد والعشرين، حياكم الله.
عودة الشرطة الفلسطينية إلى الشوارع تبرز فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها، ومنها القضاء على سيطرة حماس، كما تعبر عن استعادة تدريجية لعمل المؤسسات الحكومية ويظهر قوة التنظيم والإدارة في غزة، رغم الحرب.
عناصر الشرطة في غزة ليست بالضرورة جميعها حماس مع ان الغالبية كذلك حيث واجبها الحفاظ على الأمن والمرور وخدمات مجتمعية غير قتالية بالمفهوم الجهادي للعدو, فهذه وظيفة مجاهدي االقسام الاشاوس.
قامت اسراءيل باغتيال الشهيد محمود صلاح قائد شرطة غزة ونائبه الشهيد حسام شهوان منذ حوالي شهر.
للعلم, الشهيدان عينهما محمود عباس وليس حماس واسراءيل تعلم ذلك جيدا فخلفية الناس جميهم معروفة لديها.
هذا يدل على الغباء المطبق لحكومة العنكبوت وأنها لا تفرق في الدم الفلسطيني بين حماس او سلطة.