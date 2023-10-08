عناصر من “سرايا القدس” يأسرون مستوطنين بعد انتشالهم من تحت ركام منزل- (فيديو)

“القدس العربي”: نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأحد، مقطع فيديو يوثق عملية أسر مستوطنين إسرائيليين بعد انتشالهم من تحت ركام منزلهم في إحدى مستوطنات غلاف غزة.

ويظهر المقطع عملية اقتحام عناصر من السرايا للمستوطنة ومن ثم التوجه إلى منزل، قبل أن يتجه عناصر لاعتقال أسرى من المستوطنين الإسرائيليين من أسفل ركام منزل.

وتظهر الصور على ما يبدو سحابة من الغبار داخل المنزل قبل أن يظهر الأسرى بين عناصر السرايا.