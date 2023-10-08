سياسة | عربي | فلسطين

عناصر من “سرايا القدس” يأسرون مستوطنين بعد انتشالهم من تحت ركام منزل- (فيديو)

منذ 54 دقيقة

حجم الخط
0

“القدس العربي”: نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأحد، مقطع فيديو يوثق عملية أسر مستوطنين إسرائيليين بعد انتشالهم من تحت ركام منزلهم في إحدى مستوطنات غلاف غزة.

ويظهر المقطع عملية اقتحام عناصر من السرايا للمستوطنة ومن ثم التوجه إلى منزل، قبل أن يتجه عناصر لاعتقال أسرى من المستوطنين الإسرائيليين من أسفل ركام منزل.

وتظهر الصور على ما يبدو سحابة من الغبار داخل المنزل قبل أن يظهر الأسرى بين عناصر السرايا.

 

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

قيادي في الجهاد الإسلامي يهدد إسرائيل بـ”معركة واسعة وطويلة” ردا على أي اغتيال
6 - سبتمبر - 2023
هل تستنسخ إسرائيل تجربة جنين في مخيم نور شمس؟ 
7 - أغسطس - 2023
“سرايا القدس” تسجل اختراقا لمنظومة تجنيد العملاء في “الشاباك” وتكشف وجوه ضباط في المخابرات الإسرائيلية- (فيديو)
4 - أغسطس - 2023
“أمنستي” تتهم جيش الاحتلال بارتكاب “جرائم حرب” خلال العدوان على غزة.. وتروي قصصا “مؤلمة” للضحايا
14 - يونيو - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية