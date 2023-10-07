عناصر من القسام يستولون على مركبات عسكرية ويعودون بها إلى غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: أظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظات عودة عناصر من كتائب القسام إلى غزة على متن مركبات عسكرية إسرائيلية.

ويظهر أحد المقاطع العناصر أثناء عودتهم بمركبة بعد السيطرة عليها من مناطق حدود غزة على ما يبدو.

ولم يصدر تأكيد عن كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة “حماس” حول الاستيلاء على مركبات إسرائيلية أو اختطاف جنود.

فيما لم يصدر تعقيب من الجانب الإسرائيلي، حتى الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأظهرت بعض الصور ومقاطع الفيديو اقتياد المركبات الإسرائيلية إلى أحياء فلسطينية سكنية.

ماشاء الله الشباب راجعين ع غزة بالجبات🙂❤️ pic.twitter.com/9vTSNeBQtH — Banan.Z.Nassar | Designer 🇵🇸 (@banan121999) October 7, 2023

(وكالات)