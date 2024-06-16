سياسة | دولي | روسيا

مقتل عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” في سجن روسي بعد احتجاز حارسين رهينتين 

16 - يونيو - 2024

قاعة الحفلات في موسكو، التي تعرضت لاعتداء تبناه تنظيم الدولة الإسلامية- ا ف ب

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موسكو: انتهت عملية احتجاز رهائن في سجن روسي إلى مقتل المحتجزين، حسب ما أعلنت وسائل إعلام روسية اليوم.

وكان عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية”، معتقلون في سجن في منطقة روستوف بجنوب روسيا، قد قاموا باحتجاز حارسين رهينتين، على ما أعلنت إدارة السجون، الأحد.

وأفادت إدارة السجون، في بيان، أن “الموقوفين المعتقلين في إحدى زنزانات مركز الاعتقال الرقم1 في منطقة روستوف احتجزوا حارسين رهينتين”.

وأضافت أن “المفاوضات جارية لإطلاق سراح الرهينتين”.

وقال مصدر في قوات الأمن رداً على أسئلة وكالة “تاس” الرسمية أن بين محتجزي الحارسين عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” كان من المفترض أن يمثلوا أمام المحكمة لاتهامهم بـ”الإرهاب”.

وشهدت روسيا عدة اعتداءات وهجمات أعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” مسؤوليته عنها.

ففي 22 آذار/مارس، فتح مسلحون النار داخل قاعة عروض موسيقية قرب موسكو، ما أسفر عن سقوط 144 قتيلاً على الأقل ومئات الجرحى، في أعلى حصيلة اعتداء على الأراضي الروسية منذ 2004.

واعتقل عشرون شخصاً منذ ذلك الحين، بينهم المهاجمون الأربعة، وجميعهم يتحدّرون من طاجيكستان، الجمهورة السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى والمجاورة لأفغانستان. وتبنّى الهجوم تنظيم “الدولة الإسلامية”.

(أ ف ب)

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