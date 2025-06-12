عندما تحكم علاقات القوة الدولة!

ثمة تعارض مفاهيمي جوهري بين النموذج الفيدرالي والدول الريعية، وهو ما قلناه مرارا؛ ففكرة الفيدرالية التي تقوم على توزيع السلطات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، بينما تعطي الريعية الحكومة الاتحادية سلطات واسعة دائما بسبب سيطرتها على الريع، وعلى توزيعه!

ومنذ طرح أول دعوة لتبني النظام الفيدرالي في العراق في مؤتمر صلاح الدين للمعارضة العراقية عام 1992، وانتهاء بمؤتمر لندن الذي قرر أن النظام الفيدرالي يمثل صيغة مناسبة لحكم العراق ينبغي الاستناد اليه لحل المشكلة الكردية، وصولا إلى الدستور العراقي الذي تبنى النظام الفيدرالي (حيث نصت المادة الاولى منه على أن العراق دولة فيدرالية/ اتحادية، كما نصت المادة 117/ أولا على أن «إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليم اتحادي») وقد شكل هذا الدستور نموذجا فريدا لا يشبه أي تجربة فيدرالية في العالم، تحديدا في مسألة العلاقة بالصلاحيات وحدودها بينه وبين السلطات الاتحادية وكان ذلك في سياق تبني غالبية الفاعلين الشيعة يومها فكرة النظام الفيدرالي حين دعوا لإقامة فيدرالية «شيعية» في الوسط والجنوب (صرح هادي العامري زعيم منظمة بدر حينها بأن «على الشيعة المضي قدما في إقامة فيدرالية في الجنوب وإلا سيندمون» وأن المركزية «لم ينتج عنها سوى الموت»)!

لكن الأمور تغيرت بعد توهم الفاعل السياسي الشيعي بأنه قد فرض سيطرته على السلطة/ الدولة، وبالتالي لا حاجة للنظام الفيدرالي؛ لذلك رفض رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي طلبات تشكيل أقاليم صلاح الدين وديالى ونينوى بين عامي 2011 و2012، مع أنه لم يكن يملك صلاحية الرفض أو القبول من الأصل! لأن قانون الإجراءات التنفيذية لتشكيل الأقاليم رقم 13 لسنة 2008 نص على أن على مجلس الوزراء إحالة أي طلب لتقديم الإقليم إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الاستفتاء خلال 15 يوما من تاريخ الطلب، ومراجعة محاضر مناقشة القانون في مجلس النواب، كشفت أن الغاية من تقديم الطلب إلى مجلس الوزراء (وليس إلى المفوضية مباشرة) كانت «وضع التخصيصات المالية» لإجراء الاستفتاء حصرا!

ولم يقف انقلاب الفاعلين السياسيين الشيعة على النظام الفيدرالي عند حدود رفض تشكيل أقاليم جديدة، بل تجاوز ذلك إلى محاولة تقويض النموذج الفيدرالي القائم في إقليم كردستان نفسه، وقد بدأ الأمر بشكل ارتجالي باستخدام الضغوطات المالية عبر عدم تسليم الأموال المخصصة للإقليم في الموازنة الاتحادية في الولاية الثانية للمالكي، ثم تحول الأمر إلى استراتيجية منهجية بعد عام 2017 عندما جرى الاستفتاء على الانفصال، واستخدمت المحكمة الاتحادية العليا أداةً أساسية لهذا التقويض!

الحكومة الاتحادية، وحكومة الإقليم، تعلمان تماما أن لا أحد في العراق يحترم الدستور أو يلتزم به، وأن علاقات القوة هي الحاكمة

لهذا كله لا يمكن النظر إلى قرار وزارة المالية الاتحادية الصادر في 29 أيار 2025 بشأن عدم تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، إلا في هذا السياق العام. أما السياق الخاص فإن هذا القرار جاء ردا من الفاعل السياسي الشيعي الذي يحتكر اليوم القرار السياسي، على توقيع إقليم كردستان يوم 19 أيار 2025 في واشنطن على عقود تتعلق بالطاقة مع شركتي نفط أمريكيتين لتطوير قطاع النفط والطاقة في الإقليم، تقدر قيمتها بعشرات مليارات الدولارات وفقا للبيان الصادر عن حكومة الإقليم. وبالتالي لا يمكن النظر إلى الحجج التي قدمتها وزارة المالية لعدم تمويلها رواتب الإقليم بجدية. لأن الإقليم طوال السنوات الماضية امتنع عن تسليم نفط حقول الإقليم لشركة سومو، أو تسليم الإيرادات غير النفطية دون أن يؤدي ذلك إلى قطع رواتب الموظفين في الإقليم!

إن المشكلة الحقيقية بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية لا تتعلق بمشكلة النفط والغاز، ولا تتعلق بالإيرادات الأخرى غير النفطية، بل تتعلق بفلسفة الحكم؛ حيث النزعة شديدة المركزية التي يتبناها الفاعل السياسي الشيعي الذي يتوهم أنه قد أحكم سيطرته على السلطة والدولة في العراق، وعليه أن يعيد صياغة فلسفة الحكم وفقا لعلاقات القوة المتوهمة، وليس وفقا للنص الدستوري الذي كتب في سياق علاقات قوة كانت مختلفة تماما. ومراجعة سريعة لنصوص مشروعي قانون النفط والغاز الذي قدم في العام 2007، وقانون النفط والغاز الذي قدم في العام 2023 يكشف، بوضوح، هذا الانقلاب على الدستور.

لقد تضمن مشروع قانون العام 2007 التزاما، إلى حد كبير، بما جاء في الدستور العراقي فيما يتعلق بمسألتي النفط والغاز رغم الإشكاليات الجوهرية في تلك المواد الدستورية. ففيما يتعلق بالسياسات المتعلقة بالنفط والغاز، وفما يتعلق بالحقول غير الحالية. فإن مشروع القانون قرر أن شركة النفط الوطنية يقتصر عملها على «إدارة وتشغيل حقول الإنتاج الحالية المذكورة في الملحق رقم (1)» و «تطوير وإدارة وتشغيل الحقول المكتشفة وغير المطورة المناطة بها والمذكورة في الملحق رقم (2)» وهذا يعني أن عملها لا يتضمن أي حقول «غير حالية» أو أية حقول «مكتشفة وغير مطورة» يتم اكتشافها لاحقا! لكن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة عام 2023 انقلب على ذلك كله، ونسف المواد الدستورية المتعلقة بالنفط والغاز! فهذا المشروع يعيد قطاع النفط والغاز إلى المركزية الشديدة للحكومة الاتحادية بشكل مطلق، ولم يعد هناك أي دور حقيقي للأقاليم والمحافظات المنتجة كما قرر الدستور، بل أصبحت «الحكومة الاتحادية» حصرا هي من يقوم «بإدارة وتطوير المصادر البترولية»! كما أن شركة النفط الوطنية ستتولى «إدارة وتطوير وتشغيل الحقول المنتجة للنفط والغاز في عموم جمهورية العراق بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات المنتجة» (طبعا مشروع القانون يستخدم مفردة التنسيق بشكل انشائي لأن مواد القانون تقوض أي شراكة حقيقية) وليس الحقول الحالية حصرا كما يقرر الدستور! أو الحقول المكتشفة وغير المطورة كما جاء في مشروع قانون عام 2007!

إن الحكومة الاتحادية، وحكومة الإقليم، تعلمان تماما أن لا أحد في العراق يحترم الدستور أو يلتزم به، وأن علاقات القوة هي الحاكمة؛ فالحكومة تعتقد أن بإمكانها اللجوء إلى الضغط على الإقليم عبر الأدوات التي تمتلكها من أجل القبول بما يقرره الفعل السياسي الشيعي (الحاكمية الشيعية) كما قبله الفاعلون السياسيون السنة (مقابل منحهم حصانة مسبقة لاستثماراتهم في المال العام وفقا لمعادلة «الإخصاء الرمزي مقابل الفساد»).

في المقابل يعتقد الإقليم، وأربيل تحديدا، أن علاقاته الأمريكية (في ظل إدارة ترامب وسياساته الاقتصادية) توفر له قوة مضافة يمكنه استخدامها ضد الفاعل السياسي الشيعي، وهذا هو الهدف من توقيع عقود الطاقة الجديدة مع الشركتين الأمريكيتين.

في ظل هذه الحقيقة، لا إمكانية للحديث عن حلول نهائية، بل سيلجأ الطرفان إلى حلول تكتيكية، في سياق ما اسميه «سياسة تدوير الأزمات»، بانتظار متغير يعيد صياغة علاقات القوة من جديد!

كاتب عراقي