عندما تختلط الرياضة بالسياسة.. ماذا وراء عدم مصافحة الأوكرانية خارلان لمنافستها الروسية؟- (فيديو)

واشنطن: أخيراً، تقرر السماح للأوكرانية أولغا خارلان، السبت، بالمشاركة مجدداً في بطولة العالم للمبارزة، المقامة في ميلانو، رغم أنها أُقصِيتْ، في وقت سابق، بسبب رفض مصافحة منافسة روسية.

وأعلن الاتحاد الدولي للمبارزة، مساء الجمعة، تعليق العقوبة المفروضة على خارلان، بعد مشاورات مع اللاعبة واللجنة الأولمبية الدولية، والتي ضمنت للاعبة المشاركة في أولمبياد باريس 2024 .

وتقررَ، يوم الخميس، إقصاء خارلان من البطولة إثر رفضها مصافحة الروسية آنا سميرنوفا.

كثيراً ما يقال إن الرياضة هي وسيلة البشرية لتهذيب الصراع العنيف، فهي “حرب من دون إطلاق نار”، كما قال جورج أورويل. وتهدف أحداث مثل الألعاب الأولمبية إلى تجاوز السياسة.

وقال الكاتب الألماني أندرياس كلوث، في مقال رأي نشرتْه وكالة بلومبرغ للأنباء، إن خارلان، نجمة المبارزة الأوكرانية بالسيف، واجهت مؤخراً الروسية آنا سميرنوفا، وهزمتْها بشكل كبير وعادل، مشيراً إلى أن “الفضيحة” هي ما حدث بعد ذلك.

وأوضح أنه، على غرار معظم الرياضيين الأوكرانيين، هذه الأيام، رفضت خارلان مصافحة منافستها الروسية، لإظهار أنه لا يمكن تجاهل حرب الإبادة الجماعية الروسية العدوانية، حتى في الرياضة.

🔥 VICTOIRE de l'escrimeuse ukrainienne d'Olha Kharlan (gauche) face à la russe Smirnova au sabre, pour le premier duel entre athlètes des deux pays depuis 2022 🇺🇦 ! Olha est née à Mykolaiv, ville proche du front régulièrement bombardée par la Russie. Regardez sa réaction quand… pic.twitter.com/ZvtotR6VMz — SoutienZelensky🇫🇷🇺🇦 (@VolodimirZelen1) July 27, 2023

ورفعت خارلان نصل سيفها بدلاً من ذلك، ودعت سميرنوفا للنقر عليه، وهي لفتة حلّت محل المصافحة أثناء جائحة كوفيد 19 ويجب أن تكون كافية.

واختارت سميرنوفا، التي يبدو أنها تدعم الغزو الروسي في الصور، تحويل الوضع إلى مسرح. وبقيت في الحلبة لمدة 45 دقيقة، وجلست في النهاية على كرسي مخصص لها. وأعجب الاتحاد الدولي للمبارزة بذلك، حيث استبعد خارلان، وتقدمت سميرنوفا إلى الجولة التالية.

ويرى كلوث أن هذا القرار، سواء كان مبرراً تقنياً أم لا، فهو شائن.

وقالت إيلينا سفيتولينا، الأوكرانية، التي تعد واحدة من أفضل لاعبي التنس في العالم، في كلمات لدعم خارلان: “جنود روسيا يقتلون شعبنا والأطفال، ويسرقون الأطفال أيضاً ويختطفونهم، لذلك لا يمكنك التصرف بشكل طبيعي”.

كما رفضت سفيتولينا، التي تنحدر من أوديسا، التي قصفتها روسيا بشراسة، في الأسابيع الأخيرة، مصافحة منافسيها الروس والبيلاروسيين.

Total soutien à Olha #Kharlan. La #russie est un état terroriste ! Ni oubli, ni pardon ! pic.twitter.com/eTb7MBW2sZ — Kogutyak Volodymyr (@KogutyakV) July 28, 2023

وكثيراً ما يقال إن الرياضة هي وسيلة البشرية لتهذيب الصراع العنيف، فهي “حرب من دون إطلاق نار”، كما قال جورج أورويل. وتهدف أحداث مثل الألعاب الأولمبية إلى تجاوز السياسة.

ولكن هل يمكن للرياضة، أو أي شيء آخر، أن تكون غير سياسية أو غير أخلاقية؟

وكما تشير سفيتولينا، فإن روسيا وبيلاروس، مثل الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة ودول أخرى، تستخدمان رياضييهما كجزء من دعايتهما. وينطبق الشيء نفسه في كثير من الأحيان على الفنانين وغيرهم من السفراء الثقافيين. لهذا السبب استبعدت أوركسترا ميونخ الفيلهارمونية قائدها الشهير، فاليري جيرجييف، على سبيل المثال، حيث إن جيرجيف روسي ورفض إدانة الغزو الذي شنه صديقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبطبيعة الحال، يجب ألا تصبح الجنسية وحدها أبداً صفة أخلاقية، أو حكماً على الفرد.

وهذا مبدأ أساسي لليبرالية، وكذلك للعدالة البديهية. إن العقاب الجماعي، ما يسميه الألمان بوضوح “سيبنهافت” أو “مسؤولية العشيرة”، وهو مصطلح لفكرة أن الأسرة أو العشيرة تتقاسم المسؤولية عن جريمة أو فعل يرتكبه أحد أعضائها، ما يبرر العقوبة الجماعية.

وتعترف أوكرانيا بهذا المنطق. وبعد الغزو الروسي، منعت الرياضيين الذين يمثلون أوكرانيا كدولة من التنافس ضد الروس. واضطر البعض إلى التغيب عن بطولات في الجودو والمصارعة والشطرنج وغيرها من الألعاب الرياضية.

وقبل أن تسحب خارلان وسميرنوفا السيوف، غيّرت أوكرانيا سياستها. والآن يمنع رياضيوها فقط من مواجهة المعارضين الذين يمثلون روسيا أو بيلاروس، وليس منافسي مواطنيها الذين يتنافسون كأفراد مثل سميرنوفا.

واعتبر كلوث أن هذا يبدو صحيحاً، مشيراً إلى أنه لهذا السبب أيضاً لا ينبغي لأحد في أوكرانيا، أو في أي مكان آخر أن يتجنب أعضاء فرقة البانك بوسي ريوت، أو لاعب التنس أندريه روبليف، أو أي روسي يتحدث علناً ضد عدوان بوتين وفظائعه. وعلى العكس من ذلك، وفي الديكتاتوريات، تتطلب المعارضة الضميرية للحكومة شجاعة غير عادية، وتستحق الاحترام.

استبعدت أوركسترا ميونخ الفيلهارمونية قائدها الشهير، فاليري جيرجييف، الروسي الذي رفض إدانة الغزو الذي شنه صديقه بوتين.

إن الافتقار إلى مثل هذه الشجاعة، مهما كانت إنسانية للغاية، لا يعفي أي شخص، على الرغم من ذلك، في روسيا اليوم، أو في أي مكان وفي أي وقت. وعندما قام الأمريكيون بإزالة النازية من قطاعهم من ألمانيا الغربية بعد الرايخ الثالث، ميّزوا بين المجرمين الرئيسيين والمجرمين الأقل والأتباع والمعفيين. والأقلية فقط في المجموعة الأخيرة يمكن أن تقول بصدق إنها فعلت الشيء الصحيح. وعلى النقيض من ذلك، فإن الأعداد الهائلة من الأتباع (ميتلوفر) يشتركون في شكل خاص من الشعور بالذنب، لأنهم ساعدوا في حدوث الشر الذي يرتكبه الآخرون.

لذلك لا يمكن لأحد أن يلوم الناجين من المحرقة، أو غيرهم من ضحايا النازيين، لرفضهم مصافحة ميتلوفر ألماني. وبنفس الطريقة، لا يحق لأحد، وبالتأكيد ليس الاتحاد الدولي للمبارزة، توجيه اللوم أو نزع الأهلية أو العبوس تجاه الأوكرانيين اليوم الذين يرفضون المصافحة مع الروس.

وكبادرة، تعد المصافحة ظاهرة حديثة في تاريخ البشرية. وربما تطورت كطريقة لإظهار النوايا السلمية، من خلال مد اليد اليمنى التي لم تكن تحمل سلاحاً، أو كعلامة على تكوين رابطة عن طريق التشبك. وسوف يغفر للرياضيين الأوكرانيين عدم العثور على أي رمزية مناسبة، حيث يقصف الروس ويرهبون أصدقاءهم وأقاربهم الأوكرانيين في الداخل.

وقالت خارلان، في وقت لاحق هذا الأسبوع: “أدركنا أن البلد الذي يرهب بلدنا وشعبنا وعائلاتنا يرهب الرياضة أيضاً. لم أرغب في مصافحة هذه الرياضية، وتصرفت بقلبي”.

(د ب أ)