عندما تعجز اللغات وتموت الكلمات

مع احتفال العالم باليوم العالمي للصحافة السبت الماضي، ارتأيت أنه من المناسب أن أكتب عن زملائنا في قطاع غزة والأهوال التي يعيشونها، لكنني وجدت أن كل الكلمات وكل اللغات لا تفيهم حقهم. رأيت أن أفضل تكريم سرد أسماء الراحلين والاعتذار منهم، والاعتذار أيضا من الجرحى والذين أُصيبوا بعاهات دائمة والأحياء، مشاريع الأموات، الذين يستبد بهم الجوع واليأس والخوف بينما العالم كله يتفرج.

استعنت في قائمة الأسماء بملف خاص أعدّه موقع ميديابارت الفرنسي بإنسانية وشجاعة مهنية تستحقان الإشادة والاحترام. تضمَّن الملف صور الضحايا ومعلومات عنهم وشهادات أصدقاء ومعارف لهم ووصايا وآخر ما كتبوا على حساباتهم. عنوان الملف «وجوه المذبحة.. حتى لا يصبحوا مجرد أرقام». أعتذر عن أي خطأ محتمل في نقل الأسماء من الفرنسية إلى العربية.

قائمة مَن قتلتهم إسرائيل منذ 7 أكتوبر الى منتصف الشهر الماضي، ثم قتلهم العالم مرة أخرى بالجبن والصمت: إبراهيم محمد لافي، 21 سنة (معبر بيت حانون 07/10/2023). محمد جرغون، 28 سنة (رفح 07/10/23). محمد الصالحي (وسط قطاع غزة 07/10/23). أسعد الشملخ، 20 سنة (الشيخ عجلين 08/010/23). هشام النواجهة، 28 سنة (حي الرمال 10/10/23). محمد صبح (حي الرمال 10/10/23). سعيد الطويل (حي الرمال 10/10/23). محمد فايز أبو مطر (مدينة رفح 11/10/23). أحمد شهاب (جباليا 12/10/23). عصام عبد الله، لبناني (13/10/23). حسام مبارك (شمال غزة 13/10/23).

سلام ميما (مخيم جباليا 13/10/23). يوسف ماهر الدواس (بيت لاهيا 14/10/23). عبد الهادي حبيب (حي الزيتون 16/10/23). عصام بحر (شمال غزة 17/10/23). محمد بعلوشة (الصفطاوي 17/10/23). سميح النادي (18/10/23). الخليل أبوعذرا (جنوب غزة 19/10/23). محمد علي) شمال غزة 19/10/23). رشدي السرّاج (22/10/23 تل الهوى). محمد عماد لباد، 26 سنة (الشيخ رضوان 23/10/23). إبراهيم مرزوق (حي التفاح 24/10/23). تسنيم بخيت (مدينة غزة 24/10/23). سلمى مخيمر، 31 سنة (رفح 25/10/23). أحمد أبو مهادي (غزة 25/10/23). سعيد الحلبي (جباليا 25/10/23).

جمال الفقعاوي (خان يونس 26/10/23). دعاء شرف (اليرموك 26/10/23). ياسر أبو ناموس (خان يونس 27/10/23). نظمي النديم (حي الزيتون 30/10/23). ماجد قشقو (غزة 30/10/23). عماد الوحيدي (غزة 31/10/23). إياد مطر (غزة 01/11/23). ماجد فضل الرنداس (النصيرات 01/11/23). محمود أبو حطب (مستشفى ناصر خان يونس 02/11/23). محمد البياري (مدينة غزة 02/11/23). محمد الجاجة (جنوب القطاع 05/11/23). محمد أبو حصيرة (مدينة غزة 07/11/23). يحيى أبو منيح (07/11/23). أحمد القارة (خان يونس 10/11/23). موسى البرش (جباليا 12/11/23). يعقوب البَرش (شمال غزة 13/11/23). أحمد فطيمة (مستشفى الشفاء 13/11/23). مصعب عاشور (النصيرات 18/11/23). عمرو صالح أبو حية (18/11/23). مصطفى الصواف الملقب بعميد الصحافيين، 68 سنة (مدينة غزة 18/11/23). حسونة سليم (مخيم البريج 18/11/23).

ساري منصور (مخيم البريج 18/11/23). عبد الحليم عوض (18/11/23). عبد الرحمن الطناني، 26 سنة (جباليا 18/11/23). بلال جاد الله (19/11/23). آيات خضورة (بيت لاهيا 20/11/23). ربيع المعماري، لبناني (21/11/23). فرح عمر، لبنانية، 25 سنة (21/11/23). جمال هنية (21/11/23). محمد نبيل الزق (شمال غزة 22/11/23). عاصم البرش (شمال مدينة غزة 22/11/23). محمد معين عياش (النصيرات 23/11/23). مصطفى بكير (رفح 24/11/23). أدهم حسونة (مدينة غزة 01/12/23). منتصر الصواف (01/12/23). مروان الصواف (01/12/23). عبد الله الدرويش (01/12/23). شيماء الجزار (رفح 03/12/23).

قائمة مَن قتلتهم إسرائيل منذ 7 أكتوبر الى منتصف الشهر الماضي، ثم قتلهم العالم مرة أخرى بالجبن والصمت

حسن فرج الله (03/12/23). حماده اليازجي (الشيخ رضوان 03/12/23). عُلا عطاء الله (مدينة غزة 09/12/23). دعاء جبور (خان يونس 09/12/23). سامر أبو دقة (خان يونس 15/12/23). حنين قشطان (النصيرات 17/12/23). عاصم موسى (خان يونس 17/12/23). عبد الله علوان (جباليا 18/12/23). عادل زوروب (رفح 19/12/23). محمد خليفة (النصيرات 22/12/23). محمد نصر أبو هويدي (الشجاعية 23/12/23). أحمد المدهون (24/12/23). محمد الزيتونة (24/12/23). محمد العيف (24/12/23). أحمد خير الدين (بيت لاهيا 28/12/23). محمد خير الدين (بيت لاهيا 28/12/23). جبر أبو هدروس (29/12/23). أكرم الشافعي (05/01/24).

مصطفى ثريا (07/01/24). حمزة الدحدوح (07/01/24). عبد الله بريس، 26 سنة (08/01/24). هبة العبادلة (09/01/24). أحمد بدير (خان يونس 10/01/24). شريف عكاشة (10/01/24). محمد الثلاثيني (11/01/24). يزن الزويدي (بيت حانون 14/01/24). إياد الرواغ (25/01/24). محمد عطالله (مخيم الشاطئ 29/01/24). طارق الميدنة (29/01/24). رزق الغرابلي (06/02/24). نافذ عبد الجواد (دير البلح 08/02/24). ياسر الفادي (مستشفى ناصر 11/02/24). أنغام عدوان (12/02/24). ألاء الحمص (12/02/24). أيمن الرفاتي (14/02/24). زيد أبو زايد (15/02/24). محمد ياغي (23/02/24). محمد سلامة (دير البلح 05/03/24).

عبد الرحمن سيما (مخيم البريج 14/03/24/. محمد الريفي (15/03/24/. طارق أبو سخيل (18/03/24/. محمد السيد أبو سخيل (18/03/24/. ساهر ريان (25/03/24/). محمد أبو سخيل (28/03/24/). مصطفى بحر (31/03/24). محمد بسام الجمل (25/04/24). إبراهيم الغرباوي (26/04/24). أيمن الغرباوي (26/04/24). سالم أبوطيور (النصيرات 29/04/24). مصطفى عياد (06/05/24). بهاء عكاشة (11/05/24). محمود جحجوح (16/05/24). بهاء ياسين (حي الزيتون 10/05/24). عُلا الدحدوح (حي الجلاء 31/05/24). رشيد البابلي (06/06/24). محمد أبو شريعة (01/07/24). محمد السقاني (04/07/24).

سعدي مدوخ (05/07/24). وفاء أبودبعان، 28 سنة (06/07/24). أمجد جحجوح (06/07/24). رزق أبو سقيان (06/07/24). محمد أبوعرمانة (13/07/24). محمد مشمش (15/07/24). محمد أبو جاسر (20/07/24). محمد أبودقة (خان يونس 29/07/24). رامي الريفي (31/07/24). إسماعيل الغول (مخيم الشاطئ 31/07/24). محمد أبوسعدة (06/08/24). تميم أبو معمر (09/08/24). إبراهيم محارب (18/08/24). حمزة مرتجى (20/08/24). حسام الدباكة (22/08/24). محمد عبد ربه (27/08/24). وفاء العديني (29/09/24). نور أبو عويمر (النصيرات 03/10/24). عبد الرحمن بحر (05/10/24). حسن حمد (06/10/24).

محمد الطناني (09/10/24). طارق الصالحي (09/10/24). محمد رضا (25/10/24). وسام قاسم (24/10/24). غسان نجار (25/10/24). حنين بارود (مخيم الشاطئ 27/10/24). سعيد رضوان (27/10/24). نادية السيد (مخيم الشاطئ 27/10/24). عمرو أبو عودة (31/10/24). بلال رجب (01/11/24). زهراء أبوسخيل (09/11/24). أحمد أبوسخيل (09/11/24). مهدي المملوك (11/11/24). أحمد أبوشريعة (19/11/24). محمود قنيطة (30/11/24). ميسرة أحمد صالح (30/11/24). إيمان الشنطي (الشيخ رضوان 11/12/24). محمد بعلوشة (14/12/24). محمد القريناوي (14/12/24). أحمد اللوح (15/12/24).

محمد الشرافي (18/12/24). محمد اللدع (26/12/24). فيصل أبو القمصان (26/12/24). أيمن القدي (26/12/24). إبراهيم الشيخ علي (26/12/24). فادي حسونة (26/12/24). حسن القيشاوي (02/01/25). أريج شاهين (النصيرات 03/01/25). عمر الديراوي (03/01/24). سعيد أبو نبهان (10/01/24). محمد الطلمس (14/01/25). أحمد الشياح (15/01/24). أحمد أبو الروس (15/01/25). محمود الباسوس (15/03/25). محمد منصور (24/03/24). حسام الشبات (24/03/24). حلمي الفقعاوي (مستشفى ناصر 07/04/24). أحمد منصور (07/04/24). فاطمة حسونة، 26 سنة (16/04/24).

كاتب صحافي جزائري