عند معبر رفح على أبواب غزة.. برلمانيون فرنسيون يطالبون بوقف إطلاق النار- (فيديو)

باريس- “القدس العربي”:

زار وفد برلماني من أحزاب يسارية فرنسية، برئاسة النائب عن حزب “فرنسا الأبية” إريك كوكريل، القاهرة يوم السبت، ثم معبر رفح على أبواب قطاع غزة، يوم الأحد، وذلك بهدف رفع صوت آخر لفرنسا في الشرق الأوسط، وهو صوت السلام.

فعلى الطريق المؤدي إلى معبر رفح، حيث تصطف مئات الشاحنات على جانب الطريق انتظار أن تتمكن من إيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، قرأ البرلمانيون الفرنسيون، تحت أعين الطائرات الإسرائيلية بدون طيار التي لا تتوقف أبدًا عن التجسس، بياناً باللغات الفرنسية والإنكليزية والعربية، شددوا فيه على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة.

جاء في البيان: “نحن البرلمانيين الفرنسيين جئنا إلى هذا المعبر الحدودي مع قطاع غزّة للمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار هنا وفي أنحاء المنطقة. لقد استنكرنا مقتل المدنيين للإسرائيليين في السابع من أكتوبر، ولكن ذلك لا يبرر مقتل 27 ألف فلسطيني في غزّة غالبتيهم من الأطفال والنساء على يد الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى نحو 400 آخرين في الضفة الغربية”.

🔴Devant le poste frontière de Gaza, nous lisons la déclaration de notre délégation de parlementaires pour un cessez-le-feu immédiat et permanent #ceaserfire #rafah #cessezlefeu pic.twitter.com/xuPM8SQ9JX — Eric Coquerel (@ericcoquerel) February 4, 2024

فقد راح نحو 27 ألف شخص ضحية القصف الإسرائيلي المستمر والذي تسبب أيضا في إصابة عشرات الآلاف من الأشخاص وتدمير البنية التحتية، والآن في المجاعة التي تلوح في الأفق.

وأضاف البرلمانيون الفرنسيون: “لقد جئنا إلى رفح لنشهد ونتضامن مع جميع السكان المدنيين. نأتي للقاء الجمعيات الإنسانية التي تعمل هنا مع اللاجئين والجرحى. ونعرب عن دعمنا للأونروا في مهمتها الإنسانية التي لا يمكن الاستغناء عنها”.

وشدد البرلمانيون على أن “الوقف الدائم لإطلاق النار هو الشرط الأساسي لبدء المفاوضات التي يجب أن تشمل خروج القوات الإسرائيلية وإنهاء الحصار على الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية ومصادرة الممتلكات في القدس الشرقية”.

🔴Devant le poste frontière de Gaza, nous lisons la déclaration de notre délégation de parlementaires.#ceaserfire #rafah #cessezlefeu pic.twitter.com/wrsMG35g87 — Eric Coquerel (@ericcoquerel) February 4, 2024

وفي العاصمة المصرية، سلط إريك كوكريل وزملاؤه، يوم السيت، الضوء على سياق هذه الرحلة، بعد أسبوع من دعوة محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى “اتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع” الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

من جهتها، أوضحت النائبة الشيوعية سمية بورواحة، قائلة: “لقد فزعنا جميعاً من عملية احتجاز الرهائن (…) ونشارك الانتظار والألم مع العائلات التي ما تزال بلا أحبائها، منذ هجوم 7 أكتوبر بقيادة حماس لكن هذه المجازر لا يمكن أن تبرر هذا العقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني”.

وفي معرض تسليطها الضوء على خلاف البرلمانيين الحاضرين بشأن تعليق فرنسا مساعداتها للأونروا، أصرت على أن “هذا البلد العظيم، فرنسا، له دور يلعبه في إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، بما في ذلك الفرنسيون، وجميع السجناء السياسيين الفلسطينيين وفي وقف إطلاق النار”.

RAFAH – Rencontre avec les responsables de l’@UNRWA, venus nous rencontrer au poste-frontière pour nous témoigner de la situation humanitaire catastrophique qui y règne. L’UNRWA est aujourd’hui gravement attaqué par Israël qui exige la suspension de son financement. Les… pic.twitter.com/XtYHolqLX8 — Eric Coquerel (@ericcoquerel) February 4, 2024

بدورها، نددت صابرينا صباحي، السيناتورة المدافعة عن البيئة، بـ”الواقع الوحشي للحرب الدائرة في غزة والضفة الغربية”. وفي مواجهة الكارثة الإنسانية المستمرة، طلبت أن “تستطيع المنظمات غير الحكومية الاستمرار في القيام بعملها، دون عوائق”.

من جانبه، أشار النائب البرلماني توماس بورتس (حزب فرنسا الأبية) إلى أنه “منذ القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية والتي أمرت إسرائيل باتخاذ إجراءات لتجنب خطر الإبادة الجماعية، لم يتم القيام بأي شيء”. فيما شدد جان مارك تيلييه (الحزب الشيوعي الفرنسي) على أن جميع المجموعات الحاضرة تهدف على وجه التحديد إلى “تعبئة القوى في فرنسا لزيادة المطالبة بالسلام ووقف الحرب”.

وتصادفت هذه الزيارة التي قام بها الوفد البرلماني اليساري الفرنسي مع الجولة التي بدأها وزير الخارجية الفرنسي الجديد، ستيفان سيجورنيه، للتو في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي أثار شكوك العديد من المراقبين.

فهذا الأخير (وزير الخارجية الفرنسي) اعتبر رداً على قرار محكمة العدل الدولية أن استخدام كلمة “إبادة جماعية”، رغم استخدامها من قبل محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالحرب التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، ”يعد تجاوزا للعتبة الأخلاقية”.

Pour ma première visite au Proche-Orient, j’ai tenu à me rendre d’abord en Égypte, partenaire stratégique de la France. Au Président @AlsisiOfficial, j’ai rappelé notre engagement pour un cessez-le-feu humanitaire à Gaza et une relance de la solution politique à deux États. pic.twitter.com/XOqKOO3I2b — Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) February 4, 2024

كما أن جولة رئيس الدبلوماسية الفرنسية هذه الشرق أوسطية تأتي بينما حذت فرنسا حذو الولايات المتحدة، في رغبتها في معاقبة وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من خلال تعليق مساعداتها المالية بحجة مشاركة بعض موظفيها في هجوم حماس يوم السابع من أكتوبر، رغم أن الأونروا أوقفتهم عن العمل وما يزال التحقيق جاريا.

لكن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تتحدثان عن المجاعة التي تمتد إلى قطاع غزة والعواقب الوخيمة على المدنيين إذا أوقفت الأونروا أنشطتها. وحذر مدير هذه الوكالة الأممية من مغبة أنه لن يكون من الممكن دفع أجور الموظفين في غضون شهر.