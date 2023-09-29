عن أفلاطون وحزبه الشيوعي الصغير

بصدد أفلاطون، ينبهنا مؤرخ الأفكار السياسية الفرنسي فيليب نيمو إلى أمرين مفتاحيين.

أولهما أن السياسة لم تكن في فلسفة أفلاطون ركناً من الأركان، يتساكن في وحدة النسق مع مباحث ومقامات أخرى، تتوزع بين طبيعة وما وراء ونظرية في المعرفة وأخرى في الجمال وفي الأخلاق.

إنما كانت السياسة، بالاستناد إلى السيرة الذاتية التي يفصح عنها الفيلسوف الأثينيّ في «رسالته السابعة» همّاً ومقصداً يتسلل إلى شتى انشغالاته وآثاره. ليس هناك بالتالي من سؤال معرفي أو أخلاقي أو جماليّ ينفصل عند أفلاطون عن السياسة. عندما تكون الأطروحة الأساسية لفكر أفلاطون السياسي أن «المصدر الوحيد لشرعية السلطة السياسية هي المعرفة» على ما يوجز ديمتري المرّ، في كتابه حول «العلم السياسي الأفلاطوني» 2014 تصير السياسة أكثر من مهيمنة على الإرث الأفلاطوني كله. بما أن أفلاطون ما كان ليفرّق بين مقامين، واحد للعلم والآخر للفلسفة، فالعلم عنده سياسي من ألفه إلى يائه.

لقد حال الوضع في أثينا، المتأرجحة في زمن سقراط وتلميذه أفلاطون بين طغيان القلة (الأوليغارشية) وبين أهواء الكثرة (الديمقراطية) دون أن يزاول أفلاطون السياسة فيها، رغم كونه سليل عائلة أرستوقراطية توارثت تعاطي الشأن العام. بل أن الانخراط في السياسة من موقع العائلة لم يعد له متاحاً مع انخراط أقرباء له في طغمة الأوليغارشيين. كذلك، أسفرت عودة الديمقراطية إلى المدينة عن إعدام معلمه سقراط، وهذا لم يؤثر فقط على موقف أفلاطون المناهض لفكرة الديمقراطية، بل نتج عنه كذلك الأمر النفور من التوجه إلى العموم، بل أدى إلى ما يشبه إدارة الظهر للمدينة نفسها، والنفي الذاتي إلى طرفها، بالانزواء مع عصبته في ناحية من خراجها، في قطعة من الأرض على مقربة من ضريح البطل الأسطوري أكاديماس، ستحمل مع الوقت اسم «الأكاديميا» مع أنها ما كانت لا جامعة ولا حتى مدرسة. بل كانت الأكاديميا أقرب إلى «التنظيم الحزبي الصغير».

مع هذا، على ما يشدد نيمو، لم يكن أفلاطون في تصوره عن «الملك الفيلسوف» وجمهوريته المتناسقة العادلة التي لا يدخلها فساد ليكتفي بتمثل نموذج خيالي غير مطروح للتطبيق، أو نموذج يقتصر تفاعله مع الواقع على الاعتبار منه والشوق إليه. بل أن أفلاطون سعى لإيجاد فرصة، في صقلية وليس في أثينا، لتطبيق هذا النموذج، ويجوز بالتالي مقاربة آثاره بين تلك التي عاصرت محاولاته للتسلل بنموذجه السياسي «اليوتوبي» الى صقلية، وبين المحاورات التي تلت توقفه عن هذه المحاولات بعد أن تقدّم به العمر. بهذا المعنى، يصير من الصعب تقسيم تراث اليوتوبيا في تاريخ الفكر بين تلك اللاتطبيقية من الأساس، وبين تلك التي صارت تطبيقية فقط عند أعتاب الثورة الفرنسية. اليوتوبيا الأفلاطونية كانت هي أيضاً، في نطاقها، وفي حدود ما لديها، ذات منزع تطبيقي، سواء في «بورة» الأكاديميا أو في الطموحات الصقلية الخائبة.

الأمر المفتاحي الملازم للطابع السياسي الصميم لفلسفة أفلاطون ككل، هو عداؤه الجذري لفكرة الديمقراطية. بالنسبة الى فيليب نيمو، تسفيه الديمقراطية حاضر أيضاً في كل محاورات أفلاطون، ويتناول فيها حكم الكثرة من جملة نماذج المدينة الفاسدة التي يتناولها.

عند أفلاطون أن أنواع المدينة المبنية على باطل تتناسل، انحداراً، من بعضها البعض، وعلة الانحدار هنا الانحطاط بالشهوة.

فالتيمقراطية، أي حكم القادة العسكريين، مطبوعة بشهوة المجد الحربي. تليها الأوليغارشية في السوء، أي حكم القلة الساعية لاكتناز الثروات، تحركها شهوة الطمع.

كانت أفكار أفلاطون السياسية يصعب المبالغة على طول الخط لجهة «معاصرتها» لنا، فإن نقد أفلاطون الشرس للديمقراطية، وأخذه في المقابل بالشيوعية، إنما على مستوى من هم في السلطة وحدها، لم يعد من الممكن طرحهما جانباً

والديمقراطية انحدار عن الأوليغارشية نفسها، تحركها شهوة التفلت ويحكمها التخبط. والحال أن أفلاطون أظهر بعدين. أولهما أن الديمقراطية تحوير للشهوة الأوليغارشية، شهوة الطمع والجشع، وقلبها من طمع القلة إلى طمع الكثرة، وثانيها تحويل لذة الطمع إلى الطمع باللذة، بل جعل التلذذ معيارا للأشياء، معيار للحكم كما للمواطنة: لكل نفر القيام بما يطيب له. النتيجة عندها، في التصور الأفلاطوني، أن الديمقراطية ليست فقط أسوأ من حكم العسكر ومن حكم الأثرياء، وليست الدرك التمهيدي للانتقال من طغيان القلة قبلها، أي طغيان الأوليغارشية، إلى طغيان الواحد بعدها، بل تكمن مشكلتها في أنها كالحرباء، مخاتلة، يبلغ فيها الرياء منزلة ليست في سواها. إنها ليست واحدة من النظم السياسية حتى الفاسدة منها، بل هي كل هذه النظم الفاسدة مجتمعة، إنها «بازار لكل الدساتير السياسية» على النحو الذي تفسر فيه جوليا آناس مقصد «الجمهورية».

في الديمقراطية، يبدّي المرء الرغبة على ما عداها، لكنه في الوقت نفسه ليس بمستطاعه أن يصطفي أو يناغم بين رغباته، بل تتقاذفه هذه الرغبات، لا يشبع أيا منها. بمعنى آخر، كان أفلاطون معنياً بدحض الطابع «الترندي» للديمقراطية، هذا قبل 24 قرناً من انتشاء «الترند» على مواقع التواصل الاجتماعي!

معاداة أفلاطون للديمقراطية، أضفت بأثرها على امتداد تاريخ الفكر، وغرف منها بالنتيجة كل أعداء الفكرة الديمقراطية، لا سيما في العصور الحديثة التي ردت الاعتبار لهذه الفكرة، من بعد طول غفلة، انما جعلت للديمقراطية الحديثة، القائمة على حكم التمثيل، أسساً مغايرة وبشكل واسع لديمقراطية الأثينيين. فهي في نموذجها الإغريقي اقترنت بالمجلس العام للمواطنين (الاكليزيا) لكنها اعتمدت القرعة لا الانتخاب لاختيار من يتولى التدبير والقضاء والإدارة في الفترات الفاصلة بين اجتماعين لعموم المواطنين، والديمقراطية الأثينية لم تكن فقط محصورة بالمواطنين، الذكور منهم، تقصي عنها النساء والرقيق ومن هم من أصول غير أثينية من المقيمين في المدينة، بل ارتبطت أيضاً بحكم الخطباء المفوهين، ومن عندهم وقت للحضور والكلام في الآغورا، ومن تمنعهم دون ذلك أعمالهم، بل أن الكلام فيها، صار صنعة لها المتمرسون فيها وتقصي من تقصي عنها. مع هذا، ليس من السليم الاكتفاء بأن موقف أفلاطون من الديمقراطية يتعلق فقط بديمقراطية عصره، ذلك أن جعله المعرفة مصدر الشرعية للسلطة الحقة يجعله على اشتباك ايضاً مع الديمقراطية الحديثة. هل يجعله هذا مصدر إلهام للتوتاليتاريين كما جهد لإظهار ذلك كارل بوبر في «المجتمع المفتوح وأعدائه؟» للإجابة على هذا النوع من الأسئلة من الأفضل التنبه لانقلابين دلاليين.

أولهما أننا في الزمن المعاصر نتقفى أثر تدهور الديمقراطية هنا أو هناك. واتخاذها سمات أوليغارشية تزيد أو تنقص، في حين أن منظار أفلاطون اعتمد العكس: النظر الى الديمقراطية كانحطاط للأوليغارشية، والنظر الى الطغيان على أنه نتيجة لعجز الديمقراطية عن الاستمرار كنظام مستقر.

والثانية أنه في القرن الماضي، خبرنا الأنظمة المحكومة بالأحزاب الشيوعية، وفيها كانت قيادات وكوادر الحزب الحاكم لها امتيازات أكثر من سواها في المجتمع وربما كانت إحدى مشكلات هذه الأنظمة صعوبة التكريس النسقي، القانوني، لهذه الامتيازات لبيروقراطية الحزب الحاكم. في المقابل، كان نموذج أفلاطون للجمهورية قائمة الشوكة فيها على متلازمة ملك فيلسوف وحرس شيوعي. فالحرس وحده في جمهورية أفلاطون الذي عليه تبني الشيوعية بالكامل، وإلغاء الملكية الخاصة بالكامل على مستواه، والغاء العائلة بالكامل، على مستواه أيضاً. في حين أن الأمور أقل حدة عنده بالنسبة الى عموم سكان المدينة.

لأجل ذلك، لئن كانت أفكار أفلاطون السياسية يصعب المبالغة على طول الخط لجهة «معاصرتها» لنا، فإن نقد أفلاطون الشرس للديمقراطية، وأخذه في المقابل بالشيوعية، إنما على مستوى من هم في السلطة وحدها، لم يعد من الممكن طرحهما جانباً، أو تركهما للمختصين بالنص الأفلاطوني فحسب. الأكاديميا، كتنظيم سياسي منزو بناحية من أثينا، إنما باحث عن التسلل التطبيقي الى الجزيرة البعيدة، لا يمكن أن تبقى أسيرة تحفظ الأكاديميا بالمعنى الحديث عليها، وتخبط الناس في المقابل في أمر الديمقراطية، واحد يحسبها على الرأسمالية، وثان يحسبها نقيضا للرأسمالية في جوهرها، فيما من بركات أفلاطون أنه بمقدوره أن يفصح لنا بأن الديمقراطية كما في كل وقت تتسع للشيء ونقيضه، للرأسمالية ومعاداتها معاً، وربما في عصرنا باتت شكلا لتسخير معاداة الرأسمالية كوقود للرأسمالية نفسها.

كاتب من لبنان