«عن الرجال والبنادق» لغسان كنفاني والمثقف المشتبك… نقاش واسئلة في مكتبة «الحلبي» في بيروت

بيروت ـ «القدس العربي»: اختارت مكتبة «الحلبي» في شارع حمد ـ بيروت كتاب «عن الرجال والبنادق» فاتحة لعودة نادي القراءة، بعد توقف قسري لأربع سنوات. المرحلة حرّضت على خيار الكتاب. إنها مرحلة الرجال والبنادق وأكثر بكثير في فلسطين، وغيرها من المحاور المساندة. عندما نشر غسان كنفاني كتابه «عن الرجال والبنادق» وضمّنه قصصاً قصيرة كان ما يزال في عمر الورود. وحتى حين اغتالوه واسكتوا قلمه كان كذلك في ريعان الشباب. كُتبت القصص بين سنوات 1964 و 1968، وخلال ذاك الزمن كان كنفاني ما يزال يعيش تداعيات اللجوء، وهو الذي كتب الكثير حول هذا الفعل، وتلك الكلمة المريرة المعايشة.

قالت لانا حلبي إن نادي القراءة في المكتبة انطلق برواية غسّان كنفاني «عائد إلى حيفا» «ويعود بعد توقف بـ«عن الرجال والبنادق». وإن كانت مرحلة اصدار الكتاب قد تميزت بالتذبذب والإشكاليات بين ضرورة القتال والحل السلمي، فإن حاضرنا اختار المقاومة المسلحة كحل وحيد لتحرير فلسطين، بعد كثير من تجارب السلام غير المجدية».

كان الرواد في مكتبة الحلبي كثر، رغم المطر الشديد الذي غمر شوارع بيروت. تناقشوا في ما بينهم طويلا. قارنوا بين الأسئلة التي طرحها غسان كنفاني في القصص القصيرة الواردة في «عن الرجال والبنادق» وتلك الواردة في «عائد إلى حيفا» وكذلك في رواية «رجال في الشمس». تساءلوا عن الحبكة الروائية بين تلك القصص جميعها. قارنوا بين إشكالية الكفاح المسلح لدى منصور ـ بطل قصة قصيرة في عن الرجال والبنادق ـ وبين أم سعد. وكان سعي لإسقاطات على الواقع الراهن بعد طوفان الأقصى. تأنى المشاركون في الحوار في قراءة جملة وردت في الكتاب طرحها أحدهم في الكتاب «لو حمل كل رجل في الجليل عشرين فشكة (رصاصة) لاحتلينا قلعة صفد».

خلاصة النقاش المطوّل أن غسان كنفاني في كتابه هذا حكى الحياة كما هي بحلاوتها وبساطتها.. وحكى عن عشرات اليهود الذين كانوا يسكنون صفد ويعملون فقط في التجارة، ولا يعرفون الزراعة.. ويلبون دعوات الغداء والعشاء إلى موائد جيرانهم واصدقائهم الفلسطينيين، ويشاركون في اعراسهم.

وكانت وقفة عند تعبير الاشتباك. فقد كان غسان كنفاني مثال المثقف المشتبك، ولهذا اغتاله الصهاينة باكراً، فهم كانوا يدركون تأثير كتاباته. والمثقّف المشتبك حالة بتنا نتلمّسها كثيراً في الضفة الغربية حيث يتزايد عدد المثقفين المشتبكين مع العدو.

وجد البعض من المشاركين في نقاش «عن الرجال والبنادق» ما لا يحاكي حاضرنا بعد «7 أكتوبر». وعندما عادوا إلى بدايات لجوء غسان كنفاني طفلاً مع عائلته اولاّ إلى صيدا لم يفقه ما حدث ويحدث، ربما وجدوا ما يبررها.

اسئلة كنفاني الاستفسارية طرحها في كتاباته ومنها «عن الرجال والبنادق». وأتفق القراء جميعهم بأن كل ما كتبه غسان كنفاني يستفزّ القارىء، ويضعه أمام سيل من الأسئلة. وهذا بالطبع مهم جداً على جبهة الأدب.

يُذكر أن كتاب «عن الرجال والبنادق» صدر في ثلاث طبعات، الجديد والأخير منها صدر عن مؤسسة غسان كنفاني الثقافية.