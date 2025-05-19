عن جولة الرئيس الأمريكي في الخليج… التجارة قبل السلام

سافر ترامب إلى دول الخليج وليس إلى حلفاء آخرين لأنها أماكن جيدة للقيام بالأعمال التجارية. هذا هو جوهر ترامب، وهذه هي الطريقة التي يفهم بها السياسة الخارجية: كوسيلة لتعزيز المصالح الأمريكية.

ويسعى ترامب أيضًا إلى تحقيق هدف استراتيجي مهم في الخليج: فالولايات المتحدة تعلم أن دول الخليج بنت علاقات تجارية جيدة للغاية مع الصينيين – وكذلك مع الروس. ولذلك يريد ترامب تعزيز مكانة الولايات المتحدة كقوة حماية في الخليج العربي ــ في ضوء الدور المتزايد للصين في الخليج والمنافسة العالمية بين البلدين. ورغم أن الاتفاق الأمني ​​الرئيسي مع الرياض لم يتحقق، فإن الصفقات التجارية كانت بالتأكيد تتضمن مكونا أمنيا: إذ يتم بيع الطائرات والطائرات بدون طيار ورقائق الذكاء الاصطناعي إلى السعوديين والقطريين والإماراتيين. علاوة على ذلك، تتفاوض الولايات المتحدة حالياً بشكل نشط مع الإيرانيين، الذين يشكلون التهديد الأمني ​​الأكبر في الخليج (وخاصة من خلال الميليشيات المتحالفة معهم، مثل الحوثيين في اليمن) – وليس إسرائيل أو تداعيات حرب غزة.

يريد الأمريكيون تحقيق شيء ما مع الإيرانيين ـ وفقاً لشعار «أقل مقابل أقل»: عقوبات أقل مقابل تخصيب يورانيوم أقل. وأعتقد بكل تأكيد أن مثل هذا الاتفاق سوف يأتي قريبا. لقد تعرض الإيرانيون لهزيمة استراتيجية مدمرة في المنطقة خلال العامين الماضيين. وهم في حاجة إلى الاتفاق في ضوء التوقعات الاقتصادية السيئة: حيث أصبح الناتج الاقتصادي راكدا، وارتفع معدل التضخم إلى عنان السماء. ومن وجهة نظر النظام، فإن هذه ليست أيضاً نقطة انطلاق جيدة لمسألة الخلافة المقبلة للزعيم الثوري المسن علي خامنئي.

تسعى كل دولة إلى تحقيق مصالحها الخاصة: فالسعودية وقطر والإمارات تريد في المقام الأول توسيع علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة من أجل احتواء التهديد الذي تشكله إيران بشكل أكبر. وتدعم دول الخليج اتفاق ترامب مع الحوثيين لوقف الهجمات على السفن. ومؤخرا، عملت بكين على التفاوض بشأن التقارب بين طهران والرياض، وهو ما أدى أيضا إلى توقف الحوثيين عن مهاجمة المملكة العربية السعودية. ولكن اهتمام دول الخليج بغزة مرتهن دوما بالمصالح الوطنية للدول.

لقد رسم السعوديون خطا أحمر: لن يوقعوا على اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، كما طالبت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، دون وجود دولة فلسطينية – وخاصة في ظل وجود حرب. وهذا لا يتناسب مع صورة القوة الحامية السنية. ولكن الرياض لا تتخذ أي خطوات استباقية لإنهاء الصراع في غزة ــ وبالتأكيد ليس على حساب المصالح الوطنية. إن المملكة العربية السعودية مهتمة أكثر بسوريا، كما ظهر من توسطها في اللقاء بين ترامب ورئيس الوزراء أحمد الشرع: فهي لا تريد أن تترك الميدان لتركيا وتتجنب تفككاً مثل الذي حدث في العراق بعد سقوط صدام حسين. ورغم أن القطريين مهتمون بالتأكيد بغزة أكثر، فإنهم لا يجعلون علاقاتهم مع الولايات المتحدة رهينة بها. إن الوضع مختلف في الأردن ومصر، وهما أيضاً من الحلفاء المهمين جداً للولايات المتحدة: فهما أكثر تضرراً بشكل مباشر ولديهما مخاوف مشروعة بشأن الإجلاء الجماعي أو التهجير القسري للفلسطينيين، وهو ما لن تقبله أي من الدولتين أبداً.

وتتحدث إدارة ترامب عن هذا الأمر في الآونة الأخيرة، وتصر على وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية. لكن السؤال هو هل الولايات المتحدة مستعدة للضغط على إسرائيل التي تسيطر على الحدود وبدأت للتو هجوما آخر؟ في حين أننا نسمع أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف يشعر بالإحباط بسبب محادثاته مع الإسرائيليين، إلا أنه لا يوجد أي ضغط في الوقت الراهن. الأمريكيون لا يريدون التعامل مع غزة حقًا. على أية حال، لم تتخذ إدارة ترامب بعد قرارا استراتيجيا بشأن مدى استعدادها للالتزام بالسلام. علاوة على ذلك، لا تزال العديد من المناصب المعنية بالشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية شاغرة. إن السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط يتم رسمها حاليا من قبل ويتكوف ورجاله في مجلس الأمن القومي فقط. عندما تصبح الأمور صعبة، فإنهم يتخذون الإجراءات التي يمكن من خلالها تحقيق النجاحات السهلة. في الوقت الراهن، الأفضلية هي التفاوض مع إيران والتقارب مع سوريا.

إن رفع العقوبات عن سوريا يعتبر خطوة كبيرة. لكن علينا أن ننتظر ونرى كيف سيطبق الأمريكيون ذلك. وأفترض أن وزارة الخزانة الأمريكية ستضع شروطاً لرفع العقوبات ــ على سبيل المثال، إعادة قبول البنوك السورية في نظام سويفت. وهذا صحيح أيضا. وسيكون من الخطير أن يتم تجاهل كل ما حدث في سوريا في الأشهر الأخيرة: فحكومة الشرع تحاول تقديم نفسها على أنها معتدلة. ولكن في الواقع هناك أدلة قليلة على الاعتدال، فضلاً عن ذلك، هناك خطر كبير يتمثل في أن سوريا سوف تقترب كثيراً من التفكك الإقليمي في أعقاب تدخل القوى الإقليمية باعتبارها «قوى حامية للأقليات»، مثل إسرائيل وتركيا. وهذا بالتأكيد لن يكون في مصلحة الولايات المتحدة.

ومن بين الشروط الخمسة التي وضعها ترامب للشرع لرفع العقوبات هو شرط السيطرة على ميليشيا داعش الإرهابية في شمال شرق البلاد. ولكن يبقى السؤال إلى أي مدى تستطيع الحكومة السورية أن تفعل هذا وتريده.

أما واقع إسرائيل في الوقت الراهن فهو أن كل خطوط حدودها أصبحت مشتعلة أو لم تعد سلمية كما كانت في السابق. وتشهد العلاقات مع الأردن ومصر، اللتين أبرمت إسرائيل معهما اتفاقيات سلام ناجحة استمرت لعقود من الزمن، توتراً أيضاً. إن إسرائيل ليست في وضع جيد فيما يتعلق بالسياسة الأمنية في الوقت الراهن. وسوف يتعين على الأمريكيين بالتالي أن يتعاملوا مع مسألة كيفية التوصل إلى حلول سياسية بديلة مع حليفهم الأكثر أهمية في الشرق الأوسط في فترة تهيمن فيها على إسرائيل قوى اليمين المتطرفة التي لا تهتم بنماذج السلام أو الحلول السلمية. في هذه الأثناء، قد يفضل ترامب مواصلة الحديث عن «الريفييرا» و«منطقة الحرية» في غزة عوضا عن التوصل إلى إنهاء الحرب.

وقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دائمًا، إذا كنت لا تتفق مع أفكارنا، فعليك أن تزودنا بشيء ما. ونتيجة لذلك، وضعت مصر، ثم جامعة الدول العربية، خطة ملموسة لإعادة الإعمار: تتضمن مراحل وخطوات ملموسة وتمويلاً. وحتى حماس توافق على هذا، رغم أن ذلك يعني حرمانها من السلطة. ولكن لأن الإسرائيليين يقولون لا، يتم تجاهل الخطة من قبل الأمريكيين. إن هدف نزع سلاح حماس صحيح، لكن لا يمكن تحقيقه بين عشية وضحاها.

إن الحلفاء الرئيسيين للدول العربية في البحث عن حل سلمي هم الأوروبيون، ولكن من المؤسف أنهم أيضاً لا يتفقون إذ كان سيكون في مقدورهم الالتزام بالدعم المالي والضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات وإنهاء الحرب. تستطيع جمع ما تريد من المساعدات والمعدات على الحدود، ولكن إذا لم تسمح إسرائيل بدخول أي منها إلى قطاع غزة فإن كل ذلك سيكون بلا فائدة.

كاتب من مصر