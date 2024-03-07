عن نساء غزة في يوم المرأة العالمي!

يحتفل العالم اليوم الجمعة بذكرى يوم المرأة العالمي، حيث تتركز الجهود الدولية على تحسين ظروف النساء. كانت «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» خطتها للعام الحالي فيما يخص نساء الدول العربية بشعار «الاستثمار في المرأة» غير أن هذه الهيئة، ونظيراتها من مؤسسات الأمم المتحدة، وجدت نفسها فجأة في خضمّ وضع فظيع وصعب يحاول التأقلم مع أشكال من المعاناة الهائلة لنساء فلسطين.
وثّقت الهيئة عدد الفلسطينيات اللواتي قتلن في القطاع منذ بدء الحرب الإسرائيلية عليه بما يقارب 9000 امرأة مرجحة أن يكون هذا الرقم أقل من العدد الفعلي، كما أعلنت عن «قلقها الشديد» إزاء تقارير انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات الفلسطينيات من قبل ضباط الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والمعاملة المهينة أثناء الاحتجاز مطالبة بمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم، وتحدثت قبلها عن تقارير لخبراء الأمم المتحدة بشأن «إعدام نساء وفتيات فلسطينيات بشكل تعسفي في غزة على أيدي الجيش الإسرائيلي.
تتابعت تقارير منظمات الأمم المتحدة لتتحدث عن تحول غزة إلى المكان الأخطر في العالم على الأطفال، وعن خطر المجاعة الوشيك وكون النساء والفتيات في جبهة الأزمة، وعن فقدان قرابة عشرة آلاف طفل فلسطيني أمهاتهم أو آباءهم في غزة، وعن تفاقم احتياجات الحماية لدى النساء والفتيات بعد أن شردتهن القوات الإسرائيلية قسرا، وعن قتل القوات الإسرائيلية 2 من الأمهات كل ساعة.
تطرّقت الرسائل التي ينشرها فرع الهيئة الفلسطيني على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لأحوال الفئات الأكثر تهميشا كحالة ابتسام، 49 عاما، المقعدة والتي تستخدم كرسيا متحركا قائلة: «نحس أننا مهمشون وضعاف» وعن حالة آية، 22 عاما، التي كانت تحلم بالسفر والدراسة في إيطاليا فصار حلمها البقاء على قيد الحياة، وهيام، 44 عاما، التي تشكر الله كل يوم وتستيقظ وعائلتها أحياء وتصفهم بـ«أكفان مؤجلة، لابسين وحاضرين».
يكشف تقرير للجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، نشره أمس الخميس، أن الإناث يشكلن 49 في المئة من إجمالي عدد السكان في فلسطين، وهناك مليون ومئة وثلاثين ألف امرأة في غزة، وتمثل الإناث 75 في المئة من إجمالي عدد الجرحى البالغ 72156 جريحا، كما شكلت النساء والأطفال ما نسبته 70 في المئة من المفقودين.
تشير المعطيات الصحية في قطاع غزة إلى تحديات كبيرة تواجه النساء الحوامل، فهناك حوالى 60 ألف امرأة حامل في القطاع، والمرجح أن تعاني نحو 15٪ من هؤلاء النساء من مضاعفات الحمل والولادة التي يصعب علاجها بسبب نقص الرعاية الطبية، وقد ارتفع عدد الولادات المبكرة لدى النساء إلى نسبة الثلث تقريبا بسبب الصدمات وعوامل التوتر، ومنهن من أجهض نتيجة الرعب مما زاد حالات الإجهاض بنسبة 300٪، وهناك الكثير من الحوامل ولدن على قارعة الطريق في أوضاع يُمنع فيها عنهن الدواء والماء والرعاية والحماية.
أعلنت إسرائيل في نهاية شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي عن وجود 260 معتقلة من قطاع غزة، فيما تم اعتقال 300 امرأة من الضفة الغربية، منهن 200 منذ بدء الحرب على غزة، و165 من مدينة القدس المحتلة، منهن 84 بعد العدوان على القطاع. ما يزال الاحتلال يعتقل 56 امرأة يتوزعن بين الضفة وغزة وأراضي الـ48، وبين السجينات قاصرتان.
تمثّل النساء دائما الطرف الأضعف في معادلات الصراع الوجودية، كما تتحول قصص تعمد العدو إذلالهن إلى جرح وطني كبير، وتوضّح الوقائع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتقصّد التنكيل بالنساء، وقد أظهرت أفاعيل جنود إسرائيليين هذه الظاهرة التي تحاول إهانة الشعب الفلسطيني عبر التعرّض لنسائه.
تشير هذه الوقائع والأرقام إلى اختصاص النساء بحصة كبرى من المعاناة الفلسطينية العامة لكنها تعيد أيضا تثبيت الطابع السياسي الوطني العام للنضال الفلسطيني ضد الاحتلال وتثبيت دور النساء الفلسطينيات فيه.
هل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين , إمرأة ؟
لماذا لم تقف مع نساء فلسطين , و بالاخص بغزة ؟
إنه النفاق الغربي بالتلاعب بحقوق الإنسان !
و لا حول و لا قوة الا بالله
هل موت الأمّهات في الحروب قتلًا عمدًا؛ كناية عن موت الأمّة عقوقًا؟ سؤال طرحته منذ أكثر من عشر سنين…الآن أجد جوابه في نساء غزّة.فماذا تريدون منّـا البوح بكلمات لهذه الجراح؛ التي تحوّلت إلى قيامة من النواح.أصداؤه تمتدّ إلى كهوف الفجيعة مخنوقة الصراخ. ورغم كلّ هيولي الفجيعة باستشهاد (30 ألف فلسطينيّ ) جاء العزاء من نساء
غزّة الحوامل بستين ألفًا من الذريّة…لتعويض الشهداء بضعفين…إنه الردّ الستراتيجيّ على العدوان وخطط المجرمين.
تحيّة للمرأة الفلسطينيّة عامّة ولنساء غزّة خاصّة؛ فالأمل تصنعه الأمّهات في جيل يحمل صليب الآلام بصبر السّيد المسيح…رغم أنف الدّجال المسيح.
عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- في الصحيحين قال: قال رسول الله ﷺ:
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى .
وجاء في رواية في صحيح مسلم في هذا الحديث أن النبي ﷺ قال: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينُه اشتكى كلُّه، وإن اشتكى رأسُه اشتكى كلُّه .
وجاء بصحيح البخاري أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ ولَا يُسْلِمُهُ، ومَن كانَ في حَاجَةِ أخِيهِ كانَ اللَّهُ في حَاجَتِهِ، ومَن فَرَّجَ عن مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرُبَاتِ يَومِ القِيَامَةِ، ومَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَومَ القِيَامَةِ.
و السؤال المحرج لي و لغيري :
هل نحن صدقاُ , مسلمون ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
*كان الله في عون نساء غزة وعموم فلسطين.
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل فاسد ومنافق
ومضلل للحق والحقيقة.
ازدواجية المعايير بالنسبة لناهي الواقع الذي نعيشه في اوطاننا العربية والفرق بينا وبين العالم المتوحش الذي يدعم حملة الإبادة الجماعية في غزه كرامة الامه العربية ولعلها كذلك الأمة الإسلامية في بلادنا لا تطبق هذه المعايير لاننا في نظر هؤلاء الوحوش البشريه مجرد أشخاص زيادة عدد فلهذا نسائنا الاحرار في غزه يواجهون الإرهاب الصهيوني ولا نسمع من هولاء الوحوش سوي الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع فنسائنا ولدوا في وطن الكرامه والعزه والعزيمة علي مواجهة العدو الذي اختل فلسطين لهذا هم مختلفين عن نساء العالم اجمع لذا لا يعتبرون كنساء العالم وهذا شرف لهم عظيم لانهم رسالتهم مختلفة عن العالم جميعا
عن أي نساء نتكلم عن النساء في عالمنا العربي بصفة عامة او عن نساء فلسطين بصفة خاصة او عن أي نساء نتكلم لماذا لا نترك نسائنا فيما هم فيه يتم ذبح المرأة الفلسطينية امام أعيونا وامام هذا العالم الغبي ونتكلم عن يوم المرأة انا في راي تغير الاسم إلى يوم ذبح المرأة الفلسطينية ويحتفل به الجميع. حسبي الله ونعم الوكيل
إنّي أتّهم العالم بالجري الحثيث وراء أخبار وحياة المشاهير والمغنيات و بريجيت باردو وقططها…بينما لا تعني له شيئا أجساد النساء الممزّقة بغزة.إنّي أتّهم العالم الذي تخلّى عن .الوصيّة بالنساء خيراًو هنّ صانعات السعادة فيه ،وتمّ رميهّنّ في غيابات الجُبّ وهنّ الأسيرات …منقول
بعد طوفان الاقصى وبعد الهمجية الأمريكية الصهيونية في هجومها على غزة نشعر ان المنظمات النسوية وغيرها من المنظمات الدولية ماهي إلا أصابع للامبريالية الغربية لتحقيق أهدافها السياسية والاجتماعية في بلدان العالم الثالث والعالم الإسلامي لتدمير الاسرة، ونشر الرذيلة والمثلية ونشر العقوق ، لأن هذه المنظمات تصمت صمت الأموات عن إدانة الهمجية الأمريكية والصهيونية والقتل والتدمير في غزة.
كلام ذكوري قمة في الرجعية والتخلف والجهالة ممن يتكلم عن المنظمات النسوية بوصفها مخالب (وليس أصابع) للإمبريالية من أجل تدمير الأسرة في مجتمعاتنا الذكورية أصلا.. واضح أنه لا يعرف شيئا عن هذه المنظمات سوى القشور من مستواه في أحسن أحواله.. وعلى فكرة أنا شخصيا منتسبة إلى ست منظمات أصغرها تضم أكثر من عشرة آلاف عضوة وعضو معظمهم يساندون قضايا شعوب (العالم الثالث) وخاصة قضايانا ويناهضون القوى الإمبريالية بكل ما يستطيعونه قولا وفعلا – ما أكثر الذكور الجهلة في مجتمعاتنا المنهارة والمتفسخة بسببهم حقا
أحسنت أختنا الكريمة باسمة