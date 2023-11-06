عن وزير التراث الدموي في إسرائيل

دعا ما يسمى وزير التراث في الحكومة الإسرائيلية، عميحاي إلياهو، إلى إلقاء قنبلة نووية على غزة كحل ممكن التحقيق، ورأى أن للحرب أثمانا بالنسبة لمن وصفهم بـ»المختطفين» «وقال الوزير: إن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، وعلى إسرائيل إعادة بناء المستوطنات فيها بعد التخلص من سكانها ردود الفعل الإسرائيلية الرسمية على دعوة محو غزة بقنبلة نووية، من داخل الحكومة تمثلت بين وصفها عديمة المسؤولية والانفصال عن الواقع ، وكالعادة يغيب الموقف الرسمي العربي المندد بقوة بهذه الدعوات وباعتبارها فاشية وتمثل أصلاً التطرف الصهيوني الحاكم.

عريضة مفتوحة

بمقابل هذه الدعوة ، هناك عريضة مفتوحة وقع عليها ألف طبيب إسرائيلي، يطالبون فيها رئيس الوزراء نتنياهو لتدمير مشافي قطاع غزة كلها، هذه الدعوات والقاعدة المطبقة حرفياً اليوم في غزة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، هو تطبيق تفردي لأيديولوجيا صهيونية عنصرية عدوانية ، ودعوة الأطباء المفتوحة لتدمير المشافي، الإبادة الطبية لغزة والدعوة من جسم طبي إسرائيلي لتدميرها نهائياً تنطوي على إبادة متفوقة على طروحات الإبادة النازية في معسكرات الاعتقال .

هكذا يستند الوزير عميحاي إلى الطروحات الفاشية والمنتمي لحزب «القوة اليهودية» بزعامة الفاشي بن غفير وزير الأمن الداخلي في حكومة نتنياهو الذي أبعده مؤقتاً عن اجتماعات الحكومة ليس رفضاً لطرحه إبادة الغزيين بل لامتصاص نقمة أهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ، وباعتباره غبيا أفسد الدعاية الصهيونية التي تنفي الإبادة المستمرة للمدنيين في غزة، أو نفي السياسات العنصرية التي ينتهجها المستعمر الصهيوني في كل الضفة والقدس وداخل الخط الأخضر.

المرصد الأورومتوسطي

المرصد الأورومتوسطي نشر قبل أيام، أن مجموع القنابل التي ألقيت على غزة تعادل قنبلتين نوويتين، وأن هناك حرب تجويع ضد غزة بمعنى أن الإبادة الجماعية حاصلة دون هذا القفز والنفاق الحاصل حول تصريحات عميحاي إلياهو الفاشية، وما فعلته القنابل الإسرائيلية من تدمير وتهجير لأحياء سكنية كاملة وإبادة عائلات تتم دون إعتراف رسمي ومشابه لمطالب ألياهو، فالسكان المدنيون المستهدفون بالقصف اليومي وعلى مدار الساعة منذ شهر تستند لقاعدة الإبادة الصهيونية « أنه لا أبرياء في غزة « لا في المشافي والمدارس، ولا داخل أحياء سكنية كاملة في غزة شاهدة على مفهوم الإبادة الذي تنتهجه المؤسسة الصهيونية، وبطريقة الاستهداف الفاشي للأطفال والنساء وعمليات الإعدام المباشر في كل مدن الضفة المحتلة، ولا يغرد هنا الوزير عميحاي خارج خزان التراث الصهيوني الذي يمثل وزارته في حكومة صهيونية تعود بأصولها لمفهوم إبادة « الغوييم» الآخر، فوزير المالية الفاشي بتسئيل سمو تريتش دعا في آذار/ مارس الماضي لمحو قرية حوارة من الوجود ووصف آنذاك أنها « غير مسؤولة» دون إدانة ووصف هذه الدعوات بالإرهابية والفاشية بمعاداتها للشعب الفلسطيني.

السلوك الوحشي

هذا الفعل الإرهابي الذي تسلكه المؤسسة الصهيونية في غزة، بارتكاب المذابح في البريج ومخيمات المغازي والنصيرات، وفي المشافي والمدارس وقصف خزانات المياه وكل ما يعين البشر للبقاء على قيد الحياة، وسط مواقف أمريكية وغربية مساندة لهذا الإجرام ومبررة لسلوك الوحشية، فمن يدين الطرح الفاشي لحكومة صهيونية دعت في البداية التعامل مع سكان القطاع «كحيوانات بشرية يجب قطع كل شيء عنهم»؟

لم يستمع الوزير بلينكن في المنطقة العربية لتحذيرات عربية تدين الطروحات الإسرائيلية المتحدة على فاشية واضحة لإبادة سكان قطاع غزة أو التعامل معهم كحيوانات، ولن نسمع من العالم العربي الرسمي إدانات واضحة باعتبار الطرح والسلوك الصهيوني تجاه الفلسطينيين بالدعوة لإبادة غزة بقنبلة نووية على أنها دعوات بربرية وفاشية مقززة، ولن يحصل البعض العربي على جرعة من « شجاعة « افتعلها في منابر دولية لوصف مقاومة الفلسطينيين بأبشع العبارات وأحطها

وكيف يصرخ نفاق الغرب اليوم، عن ارتفاع منسوب «معاداة السامية» والتسابق اليوم لمن يشدد قوانينه العنصرية أيضاً ضد كل من ينتقد إرهاب الدولة وطروحاتها الفاشية، حتى إدانة مطلب الفاشييين بإبادة الآخر يندرج بخانة معاداة السامية أما الطرح القاسي نفسه فيوصف بأنه « غير مسؤول» مع أنه مسؤول ويصدر من أعلى المؤسسات التشريعية.

على كل الأحوال، الاستغراق بالتحسر على ضياع مواقف رسمية عربية ودولية، والاسترسال باليأس لا يمكن له الدوام للأبد، فهذه شعوب الأرض بقاراتها الخمس التي يخفق فيها علم فلسطين عالياً ً وتطالب بغضب أن يتوقف الإرهاب الصهيوني تعرف أن بوصلة أخلاقها وضمائرها تبقى في مقاومة وفضح آخر مشروع استعماري على وجه الأرض وتفكيك تراثه الدموي.

كاتب فلسطيني