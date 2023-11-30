عهد التميمي عقب الإفراج عنها: إسرائيل تعتقل 10 سيدات من غزة “في وضع سيئ للغاية”- (صور وفيديو)

رام الله: قالت الناشطة الفلسطينية عهد التميمي، فجر الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 10 سيدات من قطاع غزة “في وضع سيء للغاية”.

وعقب الإفراج عنها من سجون الاحتلال الإسرائيلية ضمن الدفعة السادس من عملية تبادل بين حركة “حماس” وتل أبيب، أضافت التميمي (23 عاما) لمراسل الأناضول إن “الفرحة منقوصة كثيرا بسبب المجازر التي ارتُكبت في قطاع غزة”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وتابعت عهد: “تركنا خلفنا في السجون نحو 30 أسيرة، بينهن 10 من قطاع غزة، اعتقلن في العملية البرية الإسرائيلية مؤخرا (بدأت في 27 أكتوبر) ووضعهن سيء للغاية”.

وأوضحت أن “الوضع في السجن صعب للغاية، تنكيل يومي بالأسيرات، تُركن دون مياه ولا ملابس وينمن على الأرض ويتعرضن للضرب”.

ومضت قائلة إن “السلطات الإسرائيلية هددتني بوالدي (استهدافه) إذا تحدثت بأي شيء يحدث في السجن، رغم كل شيء نحن أقوى من الاحتلال، مستمرون حتى الحرية”.

الاسيرة المحرره عهد التميمي

تم اختطاف نساء من شوارع #غزة وترك اولادهم بالشوارع pic.twitter.com/wB539pORwz — Areej Allou 🔻 (@AreejJama) November 30, 2023

وفي أكتوبر الماضي، اعتقلت قوات إسرائيلية والد عهد من منزله في بلدة النبي صالح غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة وما يزال في سجون الاحتلال.

ومنذ طفولتها تعرضت عهد للإصابة ثلاث مرات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية، بالإضافة إلى إصابتها بكسر في يدها.

وفي عام 2017، اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عهد وسجنتها لمدة 8 شهور، قبل أن يعاد اعتقالها في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتسلمت عهد جائزة “حنظلة للشجاعة” عام 2012 من بلدية “باشاك شهير” في إسطنبول؛ لشجاعتها في تحدي جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتقت حينها برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان (رئيس الجمهورية الحالي) وعقيلته أمينة أردوغان.

ويوميا، تشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من جانب الجيش الإسرائيلي، يصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

وتزايدت هذه الاعتداءات على وقع الحرب الإسرائيلية على غزة، فمنذ اندلاعها قتلت إسرائيل في الضفة الغربية 246 فلسطينيا وأصابت أكثر من 3 آلاف واعتقلت 3260، وفقا لمصادر رسمية.

وبالنسبة لغزة، أعلنت الوساطة القطرية تمديد هدنة مؤقتة، بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ليوم إضافي واحد هو اليوم الخميس، بالشروط السابقة نفسها، وهي تبادل أسرى ووقف إطلاق النار وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني.

(الأناضول)