عوائق أمام تنظيم الانتخابات المحلية في العراق وكردستان في آن واحد

بغداد ـ «القدس العربي»: أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الثلاثاء، ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لإجراء الانتخابات المحلية، فيما أقرّت المفوضية بصعوبة إجراء الانتخابات في إقليم كردستان، تزامناً مع انتخابات مجالس المحافظات في آن واحد.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، أن «رشيد، استقبل في قصر بغداد، وفد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد محمد».

وأكد ضرورة «الالتزام بالتوقيتات الزمنية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، ووضع الآليات اللازمة لإنفاذ نصوص القانون، وعدم التأخير في إعلان النتائج».

واستمع لـ«حديث عن الآليات التي وضعتها المفوضية لإجراء الانتخابات والمراحل التي قطعتها لإنجاز هذه المهمة، وأكد فخامته أهمية تذليل العقبات التي تواجه المفوضية».

في حين أكد رئيس مجلس المفوضين أن «المفوضية على استعداد كامل لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفي كافة أنحاء العراق باستثناء محافظات الإقليم لأسباب فنية» مشيرا إلى أن «الإقليم أبدى رغبته في إجراء الانتخابات في وقت واحد لكن الأسباب الفنية حالت دون ذلك».

إلى ذلك، دعا رئيس تحالف «قوى الدولة الوطنية» عمار الحكيم، إلى «حضور نسوي» في الانتخابات المقبلة.

وذكر بيان لمكتبه أن الحكيم «التقى وفدا من القيادات النسوية في السلطتين التنفيذية والتشريعية بحضور وزيرة الاتصالات هيام الياسري ووزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، وتداولوا في تطورات المشهد السياسي».

واستمع إلى «رؤى القيادات النسوية بخصوص تمكين المرأة من تبوء مواقع قيادية في عموم المفاصل» داعياً إلى «حضور نسوة العراق في الفعاليات الدولية والسياسية».

وأكد «دعمه لقانون الحماية من العنف الأسري بعد إجراء التعديلات اللازمة» مشدداً على «دعم المرأة للمرأة لأنها خير ممثل لها ولحقوقها ومصالحها».

كما دعا إلى «حضور نسوي في الانتخابات المقبلة، مع التأكيد على ضرورة حماية المرأة المرشحة» مشددا على «حماية الأسرة والطفل وكبار السن بما يحفظ الحقوق ويعزز مكانة الأسرة في المجتمع».