عودة اتصالات التهدئة لحلحلة الملفات العالقة.. ولقاءات ويتكوف تحدد مصير الجولة القادمة

غزة- “القدس العربي”:

علمت “القدس العربي” من مصادر متعددة، أن الوسطاء أجروا اتصالات عدة مع حركة “حماس” وإسرائيل، سعيا لتجاوز نقاط الخلاف القائمة، والتي أعاقت التوصل إلى اتفاق التهدئة وفقا للمقترحات المقدمة سابقا، وأن هذه المحاولات لا تزال مستمرة، وسط توقعات بأن تعقد جلسة تفاوض جديدة في حال حدث “اختراق” في المواقف الأسبوع المقبل.

اتصالات عن بعد

وتخلل الاتصالات التي أجريت عن بعد، قبل وصول المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، حيث لم يعد أي من فريقي التفاوض في الدوحة في هذا الوقت، الحديث عن ضرورة التوصل إلى تفاهمات سريعة تضمن التوصل إلى تهدئة قريبة جدا، مع التأكيد على رفض أي خطط إسرائيلية جديدة تجاه غزة، خاصة بعد الكشف عن خطط إسرائيلية تدرسها حكومة اليمين تشمل احتلال أجزاء من القطاع بشكل دائم، خاصة وأن هذه الخطط والكشف عنها في هذا التوقيت يربك الجهود المبذولة ويعيق طرق التوصل إلى التهدئة.

وبدا واضحا أن الجهود التي بذلت لم تحقق الاختراق المطلوب، بحيث لا زالت حماس وإسرائيل تدرسان ما طرح عليهم مؤخرا، مع اشتداد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بسبب ارتفاع معدلات الجوع ونقص المواد التموينية والصحية.

وفي هذا الوقت تواجه إسرائيل التي طلب منها الوسطاء توسيع نطاق وصول المساعدات الغذائية لسكان غزة، حملة انتقاد دولية كبيرة، بسبب تفشي المجاعة في قطاع غزة بشكل خطير جدا، رغم خطتها الأخيرة التي اتخذتها بعد فشل جولة التفاوض الأخيرة في الدوحة، والتي تشمل السماح لوكالات دولية ودول عربية وغربية إيصال المساعدات الغذائية لغزة عن طريق البر والجو، خاصة وأن منظمات الإغاثة الدولية أشارت إلى عدم كفاية هذه الخطوة، وإلى قلة المواد التي دخلت للقطاع.

ووفق ما يتردد من معلومات، فقد طالبت الوسطاء خلال الاتصالات الجارية حاليا من إسرائيل، بأن يجري توسيع نطاق إدخال المساعدات الإنسانية بشكل أكبر مما هو عليه الآن، وأن يجري وضع الخطط التي تضمن وصول المساعدات إلى المراكز المخصصة لها والتابعة للمنظمات الأممية، لضمان توزيعها على كافة السكان.

توقعات بجولة قريبة

وتوقع مصدر مطلع أن تكون هناك جولة تفاوض قريبة، ربما تعقد الأسبوع القادم، في حال سارت الأمور بشكل أفضل، وتمكن الوسطاء من إحداث “اختراق” في تغيير المواقف خاصة الإسرائيلية التي ترفض في هذا الوقت التعاطي مع مقترحات تهدئة سبق وأن وافقت عليها، ومن أبرزها “خارطة الانسحاب” من القطاع، خلال فترة التهدئة المقترحة.

وحسب المصدر، كانت هناك توقعات بأن تعقد جولة تفاوض ما بعد منتصف الأسبوع الجاري، على غرار الجولة السابقة، بعد أن يكون الوفد الإسرائيلي قد عاد من تل أبيب، عقب المشاورات الوجاهية مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وكذلك بعد وصول المسؤولين الأمريكيين الذين سحبهم المبعوث الأمريكي للمنطقة ستيف ويتكوف، بعد التشاور معهم، غير أن جمود المواقف حال دون ذلك.

ويتضح من المعلومات المتوفرة أن “خارطة الانسحاب” الإسرائيلي من قطاع غزة خلال التهدئة، تعد من أبرز القضايا الخلافية، إلى جانب تعهدات وقف الحرب، وأن عملية توزيع المساعدات الإنسانية وكيفية وصولها كانت في طريقها للحل، فيما كانت المفاوضات السابقة في طريقها لبحث ملف صفقة التبادل ومفاتيح الصفقة قبل أن تتوقف.

“خارطة الانسحاب” الإسرائيلي من قطاع غزة لا تزال أساس الخلافات إلى جانب تعهدات وقف الحرب

ورغم الجهود المبذولة في هذا الوقت، من أجل إعادة المفاوضات “غير المباشرة” بين حماس وإسرائيل، برعاية مصر وقطر والإدارة الأمريكية، إلا أن الأمور ليست بالسهلة، وأن التعقيدات لا تزال قائمة، في وقت يبحث فيه الوسطاء عن مخرج لهذه الأزمة، خاصة مع تهديد قادة إسرائيل على مواصلة خطط احتلال قطاع غزة وعودة الاستيطان، وتنفيذ مخططات التهجير إلى خارج القطاع للسكان، وهو ما يؤكد أن حكومة تل أبيب لا تزال ترفض التقيد بضمانات لإنهاء الحرب كليا، في حال جرى التوصل إلى تهدئة الـ60 يوم المقترحة.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزز مؤخرا خطوات عملية لصالح الهجرة الطوعية لسكان غزة، بهدف إبقاء الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير في الحكومة، بحيث وعده في حال عدم التوصل إلى اتفاق، بالبدء خلال أسابيع بـ”الهجرة الطوعية” لآلاف الغزيين إلى دول أخرى، وأنه أي نتنياهو عقد اجتماعات أوعز خلالها إلى جهاز الاستخبارات “الموساد” بتسريع الاتصالات التي يُجريها مع الدول المرشّحة لاستقبال فلسطينيين من غزة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في الحكومة الإسرائيلية قوله “نتنياهو منخرط في الأمر بشكل مكثف، وهكذا يحاول إقناع بن غفير بعدم الانسحاب من الحكومة”.

تحرك أمريكي مساعد

وفي الأروقة يتردد أن الوسطاء العرب في مفاوضات التهدئة طلبوا مؤخرا بتحرك أمريكي مساعد لإنهاء الخلافات، من خلال دفع إسرائيل صوب تغيير مواقفها المتشددة، وأن ذلك كان سببا في زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لإسرائيل، ومن المتوقع أن تعرف نتيجة هذه الزيارة خلال الأيام القادمة، وستظهر نتائج الزيارة في حال كانت قد حققت نتائج ملموسة، في تسريع عقد جولة التفاوض “غير المباشر” القادمة بين حماس وإسرائيل.

ونقلت قناة “i24NEWS ” الإسرائيلية عن مصادرها القول إنه بعد فشل المحادثات بشأن صفقة جزئية “تدرس إسرائيل والولايات المتحدة مسارا جديدا”.

هذا وكانت أنباء أشارت إلى أن إسرائيل سلّمت حماس ردها على المقترحات التي قدمت مؤخرا بخصوص مقترح وقف إطلاق النار، اشتملت على اعتراض إسرائيل على بعض نقاط إعادة التموضع والانسحاب، وكذلك رفضها الانسحاب من “محور فيلادلفيا”، كما تضمنت كذلك رفض مبدأ تبادل جثث إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين.

وفي هذا السياق، قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إنه “لا معنى لأي مفاوضات ما دامت سياسة التجويع والإبادة مستمرة بحق شعبنا”.

وأكد في تصريح صحافي أن مواصلة “الجرائم الإنسانية”، تنسف أي أساس منطقي للتفاوض، وتمثل استخفافاً بكل الجهود والمساعي التي بُذلت خلال 18 يوماً من المفاوضات سابقاً، وشدد على أن اتفاق التهدئة “وحدة واحدة لا يُجزأ ولا يُدار وفق حسابات طرف واحد”.

وكان خليل الحية رئيس حماس في غزة ورئيس وفدها المفاوض قال في كلمة ألقاها مؤخرا “لن نقبل أن يكون شعبُنا ومعاناتُه ودماءُ أبنائِه ضحيةً لألاعيبِ الاحتلال التفاوضية، وتحقيق أهدافه السياسية، وأضاف “نقولُ بوضوح: لا معنى لاستمرارِ المفاوضات تحت الحصارِ والإبادة والتجويع لأطفالِنا ونسائِنا وأهلِنا في قطاع غزة”.