عودة الناشط الحقوقي المصري باتريك جورج إلى إيطاليا

روما: عاد الناشط المصري في مجال حقوق الإنسان باتريك جورج زكي إلى إيطاليا اليوم الأحد بعد العفو عنه في مصر.

وهبطت طائرته في مطار ميلانو بعد ظهر اليوم الأحد، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية مختلفة. ومن ميلانو، من المقرر أن يسافر إلى بولونيا.



وكان زكي يدرس في إيطاليا واعتقل في أوائل عام 2020 خلال زيارة إلى مصر، أثناء إجراء بحث حول قضايا النوع الاجتماعي.

وحكم على زكي بالسجن 3 سنوات يوم الثلاثاء الماضي بتهمة نشر أخبار كاذبة، ولكن تم العفو عنه بعد يوم واحد.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر عفوا عن زكي والمحامي المعروف محمد الباقر وسجناء آخرين، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.

وتنبع التهم الموجهة إلى الباحث من مقال كتبه زكي في 2019 حول “التمييز ضد المسيحيين الأقباط في مصر”.

(د ب أ)