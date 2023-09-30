عودة بعثة النظام السوري إلى الرياض

الرياض: عادت بعثة النظام السوري إلى الرياض، اليوم السبت، بحسب صحيفة “الوئام” الإلكترونية السعودية.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت استئناف عمل بعثة المملكة الدبلوماسية في سوريا.

وقالت الخارجية السعودية في بيان إن القرار جاء “انطلاقا من روابط الأخوة التي تجمع الشعبين، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأضافت أن القرار وضع في الاعتبار القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي انعقد مؤخرا بالقاهرة القاضي باستئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.

قضى اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الذي انعقد مؤخرا بالقاهرة باستئناف مشاركة وفود النظام السوري في اجتماعات الجامعة العربية

وبحسب تقارير صحافية سورية، وصل قنصل النظام السوري في السعودية، إحسان رمان، إلى الرياض الليلة الماضية.

وأشارت التقارير نقلا عن جهات في النظام السوري إلى أن دمشق ستعين مساعد وزير الخارجية أيمن سوسان سفيرا لها في السعودية، وسط استعدادات لفتح السفارة السورية في الرياض رسميا.

ولعبت السعودية دورا هاماً في عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية في القمة الأخيرة التي استضافتها الرياض في أواخر شهر أيار/مايو من العام الجاري، وذلك بعد قطيعة في العلاقات الدبلوماسية منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا في بداية عام 2013.

( د ب أ)