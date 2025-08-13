عودة بن شيخة لتدريب اتحاد الجزائر

الجزائر: أعلن نادي اتحاد الجزائر حامل لقب كأس الجزائر لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين المدرب الوطني عبد الحق بن شيخة، مديرا فنيا جديدا للفريق لمدة موسم واحد.

ووصف اتحاد الجزائر في خبر مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بن شيخة بأنه ” أحد الأسماء البارزة في تاريخ النادي”، حيث قاد الفريق للتتويج بكأس الكونفدرالية وكأس السوبر الأفريقي في .2023

ورحب اتحاد الجزائر بعودة بن شيخة 61/ عاما/ ، متمنيا له التوفيق في قيادة الفريق نحو المزيد من النجاحات والألقاب.

وظل اتحاد الجزائر بدون مدرب منذ نهاية الموسم الماضي.

(د ب أ)