عودة ترامب والأيام المفصلية في غزة وفي لبنان

الأيام التي باتت تفصلنا عن موعد رجعة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعدد أصابع اليد. مع هذا، تبدو هذه المساحة الضيقة جدا من الوقت مفصلية، ومربكة، على مستوى أكثر من قضية وملف عبر العالم. فالحديث عاد وارتفع بشكل ملحوظ حول صفقة مرتقبة لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة. هذا في وقت لا تزال فيه المجازر مستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين. تقدير ما حققته إسرائيل وما فشلت في تحقيقه بعد 467 يوما من الحرب التدميرية المتواصلة سيتضح أكثر في اليوم التالي على إذاعة الصفقة ودخولها حيز التنفيذ. العمل جار على إتمام الصفقة قبل وصول ترامب إلى الرئاسة، وما يعنيه ذلك من انتظار طرحه لطبعة جديدة ومزيدة من «صفقة القرن». في هذا الوقت من شأن إتمام الصفقة وضع حكومة بنيامين نتنياهو أمام كباش جديد في الداخل الإسرائيلي، بين المزايدين عليه من على يمينه، ومن المنتقدين له من على يساره بأنه كان بإمكانه توفير أشهر من القتال طويلة، من خلال التوصل إلى صيغة الصفقة نفسها.
أما في لبنان، فقد جاء وقع تكليف القاضي نواف سلام صادماً بالنسبة إلى حزب الله، الذي عد هذا التكليف لرئيس محكمة العدل الدولية استبعاداً وإقصاء له، في وقت جاء كلام سلام حال عودته إلى بيروت أمس منفتحاً على جميع الفرقاء، ومتصفاً بالهم الوطني الجامع. لكن السؤال الذي يطرح نفسه في الأيام التي تفصلنا عن عودة ترامب رئيساً للمرة الثانية هو عن كيفية إنجاز هدفي اتفاق وقف إطلاق النار المبرم قبل أقل من شهرين بين إسرائيل ولبنان – حزب الله؛ أي انسحاب الأولى من القرى التي تحتلها جنوب لبنان وتسليم الثاني أسلحته في مقابل انتشار الجيش الوطني جنوب نهر الليطاني. هل ما زال ممكنا إنجاز كلا الأمرين قبل انتهاء مدة الهدنة، وهل يكون تجديدها تلقائيا، أم يتطلب ترتيبات جديدة وبالتالي تحديات جديدة على السلطة المتشكلة حديثا في لبنان؟ في الوضع الداخلي لهذا البلد ما يبعث على التفاؤل إنما العراقيل المقدرة ليست قليلة. يزيد الطين بلة أن حزب الله لم يقدم بعد على مكاشفة منهجية أمام جمهوره لحصيلة الحرب الأخيرة، وأين أخفق في التقدير أو في استيعاب حدّة وسعة المواجهة ولماذا؟
لقد تسارعت الأحداث بشكل غير مسبوق في المنطقة، وبخاصة في لبنان وسوريا، في الأشهر الأخيرة، وعلى محك الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثم ظهور نتائجها لصالح المرشح الجمهوري الشعبوي. وسواء كان ترامب بالفعل «رجل الصفقات» أو رجل التصعيد بوجه إيران في الشرق الأوسط، أو رجل الانفراج على الصعيد العالمي، من بوابة روسيا، يبقى أن السوريين واللبنانيين والفلسطينيين يواجهون في هذه اللحظة تحديا مشتركاً بالقدرة على الاستمرار، والمثابرة على الوجود. إنما لا يتم تقييم هذا التحدي في الإطار نفسه عند كل من هذه الشعوب. فالأوضاع والظروف مختلفة. لكن هذه الشعوب الثلاثة تعبت من بازار لا يعرف كيف ينتهي بين استبداد يطل بألف رأس، وبين استعمار لا يكاد يسحب وجهاً من وجوهه حتى يعود بوجه جديد. يبقى المعيار الأول هو الحفاظ على الإنسان في هذه المجتمعات، وقف قتله، وتحريره من خطر الموت غيلة في أي لحظة، وفي أي وقت.
*مرة أخرى. كل التوفيق( لغزة وعموم فلسطين
وسوريا ولبنان ) بغد مشرق يسوده الحق
والعدل والسلام ان شاءالله.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
ترامب لا شيء أمام قدرة الله عزوجل فهو المدبر الأوحد لهذا الكون ✌️🇵🇸😎☝️
صدقت، رفعت الأقلام وجفت الصحف
الله يفرجها علي اهلنا في غزة وفي فلسطين كلها يارب
مقتل 2 “تبين فيما بعد أن أحدهما ما زال حياً وتم إسعافه” وأسر 7 من عناصر الأمن السوري من قبل فلول نظام الأسد المجرم ، أدى لوهلة ل”دعوات للاستعانة بمسيرات تركيا ، ومعزوفة: لا يستؤمن العلويين” ولكن تم إغلاق الملف بانتحار قائد العصابة واستسلام عناصرها بمساعدة الأهالي/ العلويين فسوريا على الاوتوستراد السريع الصحيح، أما والقاضي نواف سلام علاج لما هو خلل وأزمة/ إغتيال الحريري وانفجار الميناء وليس مقاومة حزب الله للعدوان الاسرائيلي
في تحليل للواشنطن بوست “لن يضيف ترمب شعرة للجحيم الذي صنعته إسرائيل” ، وأي وقف لإطلاق النار أو حل سيضاف لرصيد ترمب/ كون بايدن لم ينجز شيئاً
غزة على أحر من الجمر تتوقع الفرج، والفشل هذه المرة سيكون له أثر نفسي كارثي ، كلا الطرفين “نتنياهو وحماس” سيعلن الانتصار وتحقيق أهدافه، وحقيقة: حكومة نتنياهو ستسقط ويواجه القضاء في الداخل والخارج ، ومن ستحررهم حماس سيتم إبعادهم وسيبقى احتفاظ إسرائيل بنتساريم معلقاً ، أما الانسحاب من محور فيلادلفيا فيعود لصلابة مصر
مصر السيسي هي التي سهّلت لقوات نتنياهو المجرم
اقتحام فيلاديلفيا – السيسي واحد من “العرب” الصهاينة !
كل ما يتم تسويقه لشعوب المنطقة من وساطات و مفاوضات و توافقات و تحركات مكوكية هنا و هناك و صفقات و انسحابات و إعادة الانتشار و استعادة الهدوء… الخ كل هذا مجرد هراء و مناورات سياسية من أجل كسب الوقت. نتنياهو ينتظر على أحر من الجمر عودة ترامب إلى البيت الأبيض خلال خمسة أيام فقط، و في حال موافقة الكونجرس على مرشح ترامب لحقيبة وزارة الدفاع پیت هيجسيث فإن قواعد اللعبة سوف تتغير تمامًا، بل إن وجه الشرق الأوسط سوف يتغير عن بكرة أبيه..!! تذكروا أيها الأخوة الأعزاء هذا الثلاثي المدمر: نتنياهو ، ترامب، پیت هيجسيث..!!
السلام عليكم، ورحمة الله وبركاته، عودة ترامب والأيام المفصلية في غزة وفي لبنان، ترامب ما هو إلى بلطجي يدخل الحي لتخريبه وضرب كرسي في الكلوب -بعنجهية- القوة وخراب النرجسي وفي ناهية المعارك يخرج بعشوة المتسول وليس له قيمة ولا يجب الخوف من البلطجي كونه مثل الكلب عندما يلهث خلف الضحية إذا شعر الكلب أن الضحية جبان وخائف منه ذادت شراسة ويرغب في عضه ماذا سيفعل أكثر مما فعلا جميع رؤساء أميركا من يوم طلعت علينا بوجهه القبيح ماذا قال هذا المعتوه سأحرق الشرق الأوسط إذ لم تسلم حماس أسرى إسرائيل لا شماتة روح تطفئ نار عدالة السماء أولا وعندما تتمكن من إطفاء عدالة السماء نحن في انتظارك تعالى ولع الشرق الأوسط وممكن كمان تولع الشرق الأدنى في سكتك أنت أدنا منك لا يوجد أسيادك رجعوك خوفا من حرب أهلية في أمريكا ولا يعلمون انت مثل النتن ياهو أول من دق أكبر مسمار في نعش إسرائيل أنت ستفعل بس في أمريكا أنت يا ترامب على الطريق الصحيح تم استدراك من رب عادل لا يظلم عنده أحدا والأيام بيننا من مواطن عادي
لا حول ولا قوة الا بالله