عودة خدمة منصة “إكس” في باكستان بعد انقطاع دام 36 ساعة

كراتشي: عادت خدمة منصة “إكس” في باكستان اليوم الاثنين، بعد انقطاع دام 36 ساعة منذ السبت.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن منظمة “نيتبلوكس” العالمية لرصد نشاط الانترنت، أعلنت السبت “انقطاع خدمة منصة إكس على مستوى باكستان في ظل تصاعد أعمال العنف والاحتجاجات بسبب مزاعم حدوث تزوير انتخابي”.

وفي تحديث الأحد، أشارت المنظمة إلى استمرار تقييد استخدام المنصة، الذي يعد “الأحدث والأطول ضمن سلسلة من إجراءات الرقابة على الانترنت التي تفرضها السلطات”.

مع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن منصة “إكس” عادت للعمل لمدة نصف ساعة الأحد، ولكن تم حجبها مجددا، فيما لم ترد هيئة الاتصالات الباكستانية على الاستفسارات.

(د ب ا)