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عودة رائدي فضاء عالقين في “المحطة الدولية” إلى الأرض- (فيديو)

19 - مارس - 2025

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إسطنبول: عاد رائدان من وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” إلى الأرض بعد قرابة 9 أشهر كانا عالقان خلالها في المحطة الدولية بسبب عطل فني.

ونشرت “ناسا” بشكل مباشر لحظات هبوط كبسولة “دراغون” التابعة لشركة “سبيس إكس” على الأرض وبداخلها رائدي الفضاء بوتش ويلمور وسوني ويليامز، في رحلة استغرقت نحو 17 ساعة.

وهبطت الكبسولة، الثلاثاء، قبالة سواحل ولاية فلوريدا.

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، أُرسل الرائدان سوني ويليامز وبوتش ويلمور إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة تجريبية لمدة أسبوع باستخدام كبسولة “ستارلاينر” الجديدة من بوينغ.

لكن بسبب عطل فني في “ستارلاينر” تأجل موعد عودة الرائدين، وأعطت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” توجيها بعودة الكبسولة فارغة.

(الأناضول)

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