عودة لـ «القدس العربي»: الدعوات لطرد النائب كاسيف تكشف فاشية إسرائيل

لندن ـ الناصرة ـ «القدس العربي»:استنكر رئيس قائمة تحالف «الجبهة والعربية للتغيير» في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة، حملة التهديدات التي تطاول زميله نائب «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» عوفير كاسيف على خلفية توقيعه عريضة إلى جانب 400 مثقف وناشط إسرائيلي تدعم الشكوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة «الإبادة الجماعية» في غزة.

وقال في تصريحات لـ «القدس العربي»: إنه في «أي مجتمع طبيعي، الذي يطالب بإيقاف الحرب يستحق الأوسمة والذي يصف شعبا بأكمله بأنهم نازيون وحيوانات كما فعل (وزير الدفاع يوآف) غالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش هم الذين يجب أن يعاقبوا مع كل هذه الحكومة المجرمة».

وأضاف أن ملاحقة زميله في كتلة الجبهة «تدلّ على مدى العمق الفاشي في المجتمع الإسرائيلي» مؤكدا التضامن الكامل مع عوفير كاسيف.

وأشار إلى أن هنالك إجماعا من اليمين واليسار الإسرائيليين على أن هذه الحكومة هي الأكثر يمينية وفاشية على الإطلاق و «لا شكّ في أن الحرب على غزّة عمّقت هذه الحالة».

واتهم الحكومة الإسرائيلية بمحاولة إسكات صوت المواطنين العرب الفلسطينيين والقوى الديمقراطية اليهودية.

وردّا على سؤال «القدس العربي» عن خطط الحكومة الإسرائيلية لترحيل مواطنين عرب يحملون الجنسية الإسرائيلية قال عودة متسائلاً «إيغال عمير قتل (رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إسحق) رابين، وهنالك يهود ارتكبوا جرائم حرب، فمن الذي يجب أن يطرد؟».

وأضاف أنّ الحكومة الإسرائيلية الحالية «تحاول التّخلّص من أكبر عدد ممكن من المواطنين العرب» مشيراً إلى أن محاولة حكومة بنيامين نتنياهو الانقلاب على القضاء كان أحد دوافعها عنصريا و»لكن الدافع الآخر تكتيكيّ يتعلق بوزن المواطنين العرب».

وذكّر عودة بأنّ الصوت العربي منع اليمين من التفرد بالسلطة خمس مرات واليوم يحاول «نتنياهو عزله وإسكاته».

وكان رئيس كتلة «إسرائيل بيتنا» في الكنيست عوديد فورير، بدأ صباح أمس الإثنين، بجمع 70 توقيعا من أعضاء جميع الكتل في الكنيست من أجل طرد كاسيف من الكنيست.

وحسب صحيفة «الاتحاد» العربية الصادرة في إسرائيل قال فورير: «لم يعد من الممكن سماع كلمات الخيانة التي يقولها عضو الكنيست كاسيف بينما دماء جنودنا ومواطنينا تصرخ من الأرض. عضو الكنيست كاسيف، الذي تم استبعاده سابقًا من الترشح للكنيست بعد الالتماس الذي قدمته للجنة الانتخابات اختار خلال الحرب الانضمام إلى واحدة من أكثر المبادرات تدميراً لأمن دولة إسرائيل، وبالتالي فهو يدعم كفاح حماس ضد إسرائيل. يجب أن يجد نفسه قريبا خارج حدود الكنيست، ومن الأفضل أن يكون خارج حدود دولة إسرائيل».

عريضة الـ400

كذلك دعت جهات صهيونية متشددة تقودها منظمة «بتسيلمو» الى إقالة كاسيف.

وجاء في العريضة التي وقّعها 400 من النشطاء والمثقفين الإسرائيليين أنه «يستدل من المواد الواردة في شكوى جنوب أفريقيا أن ما تتضمنه مرّوع وصادق، فإسرائيل تقوم بخطوات منهجية وأساسية لمحو سكان غزة وتعريضهم للعطش والجوع والتنكيل والاستئصال، ضمن رؤية لتحويل القطاع الى مكان لا يصلح للحياة وتقود لإبادة شعب».

وأكدت العريضة أن إسرائيل «تقوم بشكل منهجي بقتل طبقات من المجتمع: (وهم) أكاديميون بارزون، وأدباء، وأطباء وطواقم طبية وصحافيون ومواطنون عاديون. ولذا نحن نضم أصواتنا كمـواطنين إسرائيليين للادعاءات الواردة في لائحة الاتهام».

كاسيف: وزراء يدعون للتطهير العرقي

وإزاء الهجمات المتتالية والمرشحة للتصاعد ضده، قال كاسيف في تغريدة على منصّة «أكس»: «واجبي الدستوري هو تجاه المجتمع الإسرائيلي، لا تجاه الحكومة والائتلاف الذي يشمل وزراء يدعون الى تطهير عرقي وإبادة شعب تماما. هؤلاء من يلحقون ضررا بالدولة والشعب، ودفعوا جنوب أفريقيا الى لاهاي».

وأضاف «عندما تعمل الحكومة ضد المجتمع والدولة ومواطنيها، خصوصا عندما تضحي بهم وترتكب باسمهم جرائم على مذبح الحفاظ على وجودها، فمن حقي، بل واجبي، التحذير والعمل كل ما بوسعي في نطاق القانون لوقف ذلك».

وخلص كاسيف إلى القول «لن أتنازل عن هذا النضال من أجل وجودنا كمجتمع أخلاقي. هذه هي الوطنية الحقيقية، لا حروب، ولا انتقام ودعوات للإبادة، ولا لسفك دم زائد، ولا للتضحية بالمواطنين المخطوفين والجنود في حرب عبثية».