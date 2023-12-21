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عودة منصة إكس بعد انقطاع الخدمة عن مستخدمين حول العالم

منذ 21 دقيقة

شعار منصة التواصل الاجتماعي إكس

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واشنطن: عادت منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، بعد انقطاع الخدمة عن مستخدمين حول العالم في وقت مبكر من صباح الخميس، إذ واجه أكثر من 77000 مستخدم في الولايات المتحدة مشكلات في ذروة الانقطاع.

وأبلغ مستخدمون في كندا وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى عن مشكلات في الوصول إلى كل من إكس وإكس برو (تويت دك سابقا).

وعانى أكثر من 7000 مستخدم في كندا وبريطانيا من مشكلات مع المنصة، وفقا لبيانات موقع “داون ديتكتور دوت كوم” لمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية.

ويتتبع “داون ديتكتور” الانقطاعات عن طريق فحص تقارير الحالة من عدة مصادر بما في ذلك المستخدمين.

ولم يعرف بعد سبب الانقطاع، الذي بدأ بعد الساعة 12 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:00 بتوقيت غرينتش).

(رويترز)

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