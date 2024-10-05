عودة مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في الجزائر بعد توقف 6 سنوات

الجزائر: انطلقت الدورة الثانية عشرة لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في الجزائر الجمعة بمشاركة أكثر من 60 فيلما بعد توقف نحو ست سنوات.

وكانت آخر دورة أقيمت للمهرجان في يوليو/ تموز 2018 قبل أن يتوقف بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا وبعض الأمور اللوجستية الأخرى.

تتوزع الأفلام المتنافسة في هذه الدورة على أربع مسابقات للأفلام الروائية الطويلة والوثائقية الطويلة والروائية القصيرة والوثائقية القصيرة إضافة إلى عروض موازية ضمن برامج (أفلام السجادة الحمراء) و(وثائقيات وهران) و(كلاسيكيات وهران).

وكرم المهرجان في الافتتاح الممثل المصري محمود حميدة، والمخرج الفرنسي من أصل يوناني كوستا جافراس وزوجته المنتجة ميشال ري جافراس، وكذلك المخرج الجزائري محمد لخضر حمينة الذي لم يستطع الحضور وتسلم التكريم نجله طارق.

كما تضمن الحفل فقرة غنائية للفنانة الجزائرية فلة عبابسة وقدم الفنان هواري بن شنات فقرة أخرى في الختام.

ويعرض المهرجان السبت فيلم الافتتاح (عين لحجر) للمخرج الجزائري لطفي بوشوشي وبطولة نبيل عسلي ومراد صاولي وكمال رويني وحورية بهلول.

وفي السابع من أكتوبر/ تشرين الأول يعرض المهرجان مجموعة الأفلام الفلسطينية (غزة من المسافة صفر) للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي.

ويسلط المهرجان الضوء على بعض من أحدث الأفلام العراقية من خلال قسم (نظرة على السينما العراقية) الذي يضم خمسة أفلام روائية ووثائقية.

ويستمر المهرجان الذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة والفنون الجزائرية حتى العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول.

(رويترز)