سياسة | عربي

عون يطالب “حزب الله” بتسليم سلاحه للدولة: ما من بلد يعيش بشرعيتين

31 - ديسمبر - 2024

الرئيس اللبناني السابق ميشيل عون

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باريس- “القدس العربي”: شدد الرئيس اللبناني السابق ميشال عون على ضرورة تسليم “حزب الله” سلاحه للدولة، مؤكداً أنه “ما من بلد يعيش بشرعيتين”.

وقال عون، في مقابلة مع قناة “OTV”، إن دخول لبنان في الحرب الحالية أدى إلى انقسام معنوي في البلاد، مضيفاً: “لكن حتى غير الموافقين على الحرب قاموا بواجباتهم الاجتماعية والإنسانية، وهذا مهم للوحدة الوطنية”.

وأوضح الرئيس السابق أنه عارض دخول الحرب وشرح أسبابه، لكنه رفض “المحاسبة والشماتة”، داعياً إلى تجنّب “الخطاب غير المقبول” الذي يسمعه أحياناً.

وحول الحديث عن إقامة شريط أمني جديد في جنوب لبنان، حذّر عون من أن “ما يقام ليس منطقة عازلة، بل أكثر”، مشيراً إلى أن “إسرائيل تتجاوز ما هو وارد في الاتفاق”.

وختم محذراً من أن “مصير اتفاق وقف النار ذاهب إلى المجهول” إذا استمرت الأوضاع على حالها، معتبراً أن “ما يجري غير طبيعي”، وألقى باللوم على “الممارسات الخاطئة وعدم فعالية المراقبين بسبب الانحياز”.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 1, 2025 الساعة 1:30 م

    ههه مجنون بيحكي وعاقل بيسمع، هزلت يا للمهزلة ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🔥

    رد
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