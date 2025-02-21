عون يطلب من وفد الكونغرس الأمريكي الضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها من جنوب لبنان

بيروت: طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون من وفد من الكونغرس الأمريكي، اليوم الجمعة، أن تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل من أجل استكمال انسحابها من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان.

واستقبل عون الوفد برئاسة داريل عيسى اليوم في قصر بعبدا، وضم السيناتور تشاك إدواردز وجيمس بيرد، وبحضور السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

ودعا عون إلى أن ” تواصل الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب تأمين دعم الجيش اللبناني بالتجهيزات والمعدات التي تمكنه من تنفيذ المهام الموكلة إليه في الجنوب وسائر المناطق اللبنانية”.

وبعد اللقاء صرح السيناتور عيسى للصحافيين قائلا ” لقد كان لقاء ممتازا مع الرئيس عون”، مضيفا “أجرينا محادثات حول التحديات التي تواجه لبنان، ورؤية رئيس الجمهورية على المدى القصير والمتوسط والطويل لعودة هذا البلد العظيم إلى الموقع الذي غاب عنه لسنوات طويلة”.

وأشار إلى أن ” الحديث تطرق أيضا إلى التحدي الحالي بالسيطرة على البلد بكامله، والالتزام الكامل بالقرار 1701 من قبل كل الأطراف”، مضيفا “استشرنا الرئيس عون حول ملاحظاته عن بعض التحديات في المنطقة، بما فيها الفرصة لتحسين العلاقة مع سوريا ووقف تهريب المخدرات وتحديات أخرى “.

وردا على سؤال حول نية أمريكا فرض عقوبات على أحزاب وسياسيين إذا لم يتعاونوا في تجريد حزب الله من سلاحه، قال عيسى “طالما ان التعاون هو مع الحكومة الشرعية للبنان، فلا حاجة للعقوبات، لا بل إن أحد التحديات يكمن في رفع بعض عقوبات تم فرضها في السابق وأعاقت المساعدة على توفير الكهرباء للبنان 24 ساعة في اليوم، وغيرها”.

وأشار إلى أن ” الدعم للجيش اللبناني يحظى بتأييد واسع من البنتاغون ووزارة الخارجية والسياسيين من الحزبين”، متوقعا أن “تتابع المساعدات إلى الجيش بما فيها التدريبات الإضافية وتأمين التجهيزات اللازمة”.

(د ب أ)