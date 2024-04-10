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“عيدكم عيد العزة”.. مسيرة تضامنية مع غزة في طنجة المغربية

10 - أبريل - 2024

مغاربة في مسيرة تضامنية مع غزة

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الرباط: شارك آلاف المغاربة في مدينة طنجة (شمال)، مساء الثلاثاء، في مسيرة تضامنية مع قطاع غزة، الذي استقبل عيد الفطر الأربعاء على وقع حرب إسرائيلية مدمرة متواصلة منذ 6 أشهر.

وذكر مراسل الأناضول أن المشاركين رددوا هتافات تطالب بحماية المدنيين في غزة، ومنع إسرائيل من تهجير الفلسطينيين من القطاع الذي يعيش فيه نحو 2.3 مليون نسمة.

وأدان المحتجون في المسيرة التي دعت إليها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” (أهلية)، “الإبادة الجماعية للفلسطينيين بغزة”.

ومن بين هتافاتهم: “زين بالكوفية.. عيدنا فلسطيني” و”في شهر شوال.. سيُهزم الاحتلال” و”نبارك لغزة.. وعيدكم عيد العزة”، و”مبروك عيدكم يا رجال.. ولا عزاء للاحتلال”.

وبوتيرة شبه يومية تشهد مدن مغربية بينها العاصمة الرباط وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من مئة ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)

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  1. يقول التطبيع خيانة:
    أبريل 10, 2024 الساعة 9:09 ص

    اهزموا التطبيع اولا فهو اكبر هزيمة للاحتلال

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  2. يقول خراب يثرب:
    أبريل 10, 2024 الساعة 10:19 ص

    تحية لشرفاء وأحرار المغرب.

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  3. يقول محمد محمد:
    أبريل 10, 2024 الساعة 10:37 ص

    تحية إسلامية لجميع الأخوة في مشارق الأرض ومغاربها، عيدكم مبارك سعيد اعاده الله علينا جميعا بالخير والامن والسلام والنصر والعز. لا تحرر فلسطين حتى تسقط الأنظمة العربية غير الشرعية

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  4. يقول مخمد أشيشي:
    أبريل 10, 2024 الساعة 12:25 م

    تضاهرو قدر المستطاع
    لكي يقولو علينا باننا مع فلسطين في الضاهر
    ولكن حذاري من الحديث عن التطبيع و اتفاقيات العار مع الذي سبيد اهلنا في غزة
    والا خمسة سنوات تعرفةنها جيدا..
    عيد مبارك سعيد لاهلها واحرار المغرب الرافضين للتطبيع جملة وتفصيلا

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  5. يقول ملاحظ...:
    أبريل 10, 2024 الساعة 2:39 م

    الدولة لها حساباتها في علاقاتها مع الدول. فعلاقة المغرب مع اسرائيل ولو بشكل متدني تفرضها ضرورة معينة،

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  6. يقول النقش في المعاني:
    أبريل 10, 2024 الساعة 5:32 م

    تحية إلى إخواننا في غزة الذين خذلهم المتاجرون بالقضية ولم يسمحوا للناس حتى بالتظاهر أو المساندة المعنوية ولكنهم سمحوا بمرور الغاز إلى حلفاء القتلة. وتحية إلى الشعب المغربي الذي جعل مابعد الصلاة مناسبة للتضامن مع إخواننا الفلسطينيين ماديا ومعنويا. والتاريخ يكتبه المجاهدون والشهداء والمرابطون من اجلهم ولا مكان فيه لمتاجر.

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  7. يقول زهور من المغرب.:
    أبريل 11, 2024 الساعة 10:46 ص

    الى المعلق التطبيع خيانة، و انت اكيد جزائري، اقول لك ان تطبيع الحكومة المغربية مع الحكومة الإسرائيلية إجراء سياسي محض لا علاقة له مع الموقف المغربي الرسمي و الشعبي مما يجري في قطاع غزة، و المغرب البلد الوحيد الذي نجح في إدخال المساعدات برا الى غزة، و طول رمضان قدم وجبات افطار للفلسطينيين و يوم العيد قدم كسوة العيد لإخواننا في فلسطين، ناهيك عن كل ما يقدم لفلسطين، نحن لا نتشدق بما نفعله لفلسطين لانه بالنسبة للمغرب شىء بديهي لأنهم اخواننا، نقطة انتهى.

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    1. يقول كريم:
      أبريل 11, 2024 الساعة 6:12 م

      نعم الجواب ، بارك الله فيك

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