“عيدكم عيد العزة”.. مسيرة تضامنية مع غزة في طنجة المغربية

مغاربة في مسيرة تضامنية مع غزة

الرباط: شارك آلاف المغاربة في مدينة طنجة (شمال)، مساء الثلاثاء، في مسيرة تضامنية مع قطاع غزة، الذي استقبل عيد الفطر الأربعاء على وقع حرب إسرائيلية مدمرة متواصلة منذ 6 أشهر.

وذكر مراسل الأناضول أن المشاركين رددوا هتافات تطالب بحماية المدنيين في غزة، ومنع إسرائيل من تهجير الفلسطينيين من القطاع الذي يعيش فيه نحو 2.3 مليون نسمة.

وأدان المحتجون في المسيرة التي دعت إليها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” (أهلية)، “الإبادة الجماعية للفلسطينيين بغزة”.

ومن بين هتافاتهم: “زين بالكوفية.. عيدنا فلسطيني” و”في شهر شوال.. سيُهزم الاحتلال” و”نبارك لغزة.. وعيدكم عيد العزة”، و”مبروك عيدكم يا رجال.. ولا عزاء للاحتلال”.

وبوتيرة شبه يومية تشهد مدن مغربية بينها العاصمة الرباط وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من مئة ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)