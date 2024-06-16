عيد الأضحى في الضفة.. اعتقال 3 أشقاء باقتحام إسرائيلي لمخيم الفارعة- (فيديوهات)

رام الله: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، الأحد أول أيام عيد الأضحى، وشرع في حملة اعتقالات طالت 3 أشقاء.

وقال الناشط الفلسطيني خالد منصور إن “جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم المخيم قرابة الساعة التاسعة (06:00 ت.غ)، وبدأ حملة اعتقالات طالت ثلاثة أشقاء حتى الآن”.

مقطع يظهر لحظة اقتحام قوات الاحتلال الخاصة مخيم الفارعة جنوب طوباس صباح اليوم pic.twitter.com/sWl3VleQDo — القسطل الإخباري (@AlQastalps) June 16, 2024

صباح أول أيام العيد.. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مخيم الفارعة بطوباس. pic.twitter.com/tbuOqZPkCt — ق.ض 𓂆 (@jalestinian) June 16, 2024

وأضاف منصور، وهو أحد سكان المخيم، أن “جيش الاحتلال يحاصر منزلا، وتُسمع أصوات إطلاق نار، على وقع تحليق لطائرات درون (مسيّرة) في سماء المخيم”.

أصوات الاشتباكات مع قوات الاحتـ.ـلال في مخيم الفارعة pic.twitter.com/El5fvODKvJ — شبكة قدس فيد (@quds_feed) June 16, 2024

ومن حين إلى آخر، يتعرض المخيم لاقتحامات إسرائيلية، كان آخرها في 10 يونيو/ حزيران الجاري، واستمرت عملية الاقتحام 15 ساعة.

وأسفر الاقتحام آنذاك عن استشهاد فلسطيني وإصابة 5 آخرين، وخلف دمارا في البنية التحتية؛ ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي والمياه والصرف الصحي.

وبالتزامن مع حربه على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعَد جيش الاحتلال ومستوطنون اعتداءاتهم على الضفة، بما فيها القدس المحتلة؛ ما خلف 548 شهيدا وحوالي 5 آلاف و200 جريح وأكثر من 9 آلاف و185 معتقلا فلسطينيا، وفق جهات فلسطينية رسمية.

فيما أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات معظمهم أطفال.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم قرارين من مجلس الأمن بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

(الأناضول)