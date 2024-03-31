عيد الفطر الأربعاء في معظم الدول العربية والإسلامية بحسب توقعات الفلكيين- (تدوينة)

الدوحة- “القدس العربي”:

مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، تبدأ التوقعات والحسابات الفلكية والمتابعة لموعد حلول هلال شهر شوال إيذاناً بانتهاء شهر رمضان وأيام الصيام، مع توجه عدد من الدول العربية إلى الإعلان عن الأربعاء غرة شهر شوال.

تعتمد معظم الدول العربية والإسلامية تحري هلال شوال عبر المراصد الفلكية، مع انتشار العديد من المؤسسات التي تعلن عن الأهلة وفق حسابات فلكية، في انتظار تأكيد ذلك من اللجان الشرعية التي تجتمع ليلة الشك أي نهاية يوم التاسع والعشرين من رمضان.

وأعلنت دارُ التقويم القطري بالتعاون مع مركز العجيري العلمي وهو من الكويت أن العيد سيكون وفق الحسابات الفلكية يوم الأربعاء. وجاء التأكيد في بيان مشترك، للهيئتين القطرية والكويتية، أشارت فيه إلى أنه طبقًا للحسابات الفلكية الدقيقة التي أجراها المُختصون فإن غرة شهر شوال لعام 1445ه (أول أيام عيد الفطر المُبارك) ستصادف فلكيًّا يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل/ نيسان 2024م.

طبقًا للحسابات الفلكية الدقيقة فإن غرة شهر #شوال 1445هـ وأول أيام #عيد_الفطر_المبارك ستكون يوم الأربعاء 10 من أبريل 2024م، ويبقى القرار الشرعي بدخول شهر شوال من اختصاص لجنة التحرى بوزارة الأوقاف، وسوف يولد الهلال يوم الاثنين 8 أبريل عند الساعة 9:22 مساءً بتوقيت الدوحة المحلي. pic.twitter.com/P7dlbHadrZ — دار التقويم القطري (@qat_ch) March 31, 2024

كما كشف المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه وفقاً للحسابات الفلكية سيحل أول أيام العيد يوم 10 أبريل/ نيسان 2024، وهو غرة شهر شوال 1445، وأن شهر رمضان هذا العام سيكون 30.

وكشفت هيئات فلكية أن رؤية هلال شوال بالنسبة للدول التي بدأت الصوم الاثنين ستكون شبه مستحيلة بالعين المجردة وحتى بالتلسكوبات، يوم الاثنين لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس. مع التأكيد أن الهلال يمكن رؤيته يوم الثلاثاء بالعين المجردة بسهولة نسبياً من غرب آسيا، وشمال أفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأمريكيتين. وبحسب الضوابط فإن الهلال من المستحيل رؤيته إذا ولد بعد غروب شمس يوم التحري (يوم 29 من الشهر الهجري). أو أن يغرب الهلال قبل غروب شمس يوم التحري، وأن تغرب الشمس كاسفة، أي في حالة كسوف.

وكانت معظم الدول العربية وذات الأغلبية الإسلامية والمسلمون في مناطق العالم بدأوا الصوم يوم الاثنين، في حين كانت دول بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن وليبيا والمغرب، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 09 أبريل/ نيسان الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان فيها، وهي غالباً ستتوافق مع بقية الدول التي سبقتها والإعلان عن الأربعاء غرة شهر شوال.