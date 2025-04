تباين التصريحات الإيرانية والأمريكية حول تقدم المحادثات النووية قبيل الجولة الرابعة- (تدوينة)

مسقط: أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت أنّ هناك “خلافات” لا تزال قائمة بين الجانبين الإيراني والأميركي بعد اختتام الجولة الثالثة من المحادثات النووية غير المباشرة والتي ستستأنف السبت المقبل في مسقط.

بدوره، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن المحادثات النووية التي جرت اليوم السبت مع إيران كانت إيجابية وبناءة، مضيفا أن الجانبين اتفقا على الاجتماع مجددا في أوروبا “قريبا”.

وذكر المسؤول “هناك أمور كثيرة لا يزال يتعين القيام بها لكن تم إحراز المزيد من التقدم نحو التوصل لاتفاق”.

وتزامنا مع المباحثات، وقع انفجار هائل في ميناء الشهيد رجائي بالقرب من مدينة بندر عباس في جنوب إيران أسفر عن عدد من القتلى ومئات الجرحى ولم تُعرف أسبابه بعد.

وقال عراقجي لمراسل التلفزيون الرسمي الإيراني في مسقط: إنّ “المفاوضات هذه المرة كانت أكثر جدية من ذي قبل”.

لكنه أوضح أن “هناك خلافات في القضايا الرئيسية وفي التفاصيل”، مضيفا أن “بعض خلافاتنا خطيرة جدًا، وبعضها أقل خطورة، وبعضها له تعقيداته الخاصة”.

وتابع “حتى الاجتماع المقبل، من المقرر إجراء المزيد من الدراسات … حول كيفية تقليص الخلافات”.

وأكّد أنّ إيران تتفاوض “فقط” حول الملف النووي.

وصرح عراقجي “أود أن أقول بصراحة إن موضوعنا هو الموضوع النووي فقط، ولن نتفاوض على أي مواضيع أخرى ولا نقبل أي مواضيع أخرى للتفاوض عليها”.

وأفاد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي الذي تتولى بلاده دور الوساطة على منصة اكس “ستستمر المحادثات الأسبوع المقبل، حيث من المقرر مبدئيا عقد اجتماع آخر رفيع المستوى في الثالث من أيار/مايو”.

US Iran talks today identified a shared aspiration to reach agreement based on mutual respect and enduring commitments. Core principles, objectives and technical concerns were all addressed. Talks will continue next week with a further high level meeting provisionally scheduled…

