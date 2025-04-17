مسقط تحسم الجدل: روما تحتضن السبت ثاني جولات محادثات واشنطن وطهران- (بيان)

مسقط: حسمت سلطنة عمان، مساء الخميس، الجدل الدائر بشأن مكان عقد الجولة الثانية للمحادثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة، معلنة أن العاصمة الإيطالية روما ستستضيفها السبت المقبل.

أفادت بذلك وزارة الخارجية العمانية في بيان عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، أنهى التضارب الذي ساد خلال الأيام الماضية بشأن مكان عقد الجولة الثانية للمحادثات.

ونقل البيان عن متحدث الخارجية العُمانية (لم يسمه) أن “روما ستكون مقر انعقاد الجولة الثانية من المحادثات بين ممثلي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة السبت المقبل”.

وأضاف: “تهدف هذه المحادثات إلى إحراز مزيد من التقدم نحو التوصل إلى اتفاق عادل وملزم ومستمر”.

وأعرب وزارة الخارجية عن ترحيب سلطنة عُمان بتيسير عقد هذا الاجتماع وبوساطتها في روما، والتي اختيرت مقرا لاستضافة الجولة “لأسباب لوجستية” لم تذكرها.

وتابعت: “تعرب السلطنة عن شكرها للحكومة الإيطالية على دعمها القيم في التحضيرات المتعلقة بهذا الاجتماع الهام”.

#بيان | صرّح متحدث باسم وزارة الخارجية العُمانية بأن العاصمة الإيطالية روما ستكون مقر انعقاد الجولة الثانية من المحادثات بين ممثلي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يوم السبت القادم. pic.twitter.com/guTZaTqHSx — وزارة الخارجية (@FMofOman) April 17, 2025

والسبت، استضافت مسقط أولى جولات محادثات إيران وواشنطن، ولاقت ترحيبا عربيا فيما وصفها البيت الأبيض بأنها “إيجابية للغاية وبناءة”.

وعشية انطلاق جولة المفاوضات الأولى، حذّر البيت الأبيض من “خيارات أمريكية باهظة الثمن” في حال فشل التوصل إلى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب يفضل تسوية هذا الملف من خلال محادثات مباشرة مع طهران.

وتتهم الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل ودول أخرى، إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، بينما تصر طهران على أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، بينها توليد الكهرباء.

(الاناضول)