عُمان تتوقع 1,6 مليار دولار عجزاً في ميزانية 2025

دبي – رويترز: قالت وكالة الأنباء العُمانية إن سلطنة عُمان تتوقع أن يبلغ عجز الميزانية في العام الحالي 620 مليون ريال (1.61 مليار دولار) بإجمالي إنفاق 11.80 مليار ريال، وهي زيادة بمقدار 1.3 في المئة عن 2024.

وتتوقع عُمان أن تسجل الإيرادات، التي تم حسابها على أساس متوسط سعر النفط 60 دولاراً للبرميل، 11.18 مليار ريال في ميزانية 2025 بارتفاع 1.5 في المئة عن الإيرادات المتوقعة في العام الماضي.

وأضافت الوكالة أن كلفة خدمة الدَين العام من المتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال من إجمالي الإنفاق.

وتتوقع عُمان فائضاً قدره 540 مليون ريال في 2024 مقارنة مع عجز في الميزانية كان متوقعا بقيمة 640 مليون ريال بفضل زيادة إجمالي الإيرادات 15.1 في المئة عن التقديرات لتصل إلى 12.674 مليار ريال.

وبلغت إيرادات عُمان النفطية 7.353 مليار ريال، وسجلت إيرادات الغاز 1.8 مليار ريال.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن إجمالي إنفاق السلطنة بلغ 12.134 مليار ريال في 2024.

ونقلت الوكالة عن وزير المالية سلطان الحبسي قوله إن من المتوقع خلال عام 2025 سداد نحو 1.834 مليار ريال عُماني من الدين العام.

وعمان منتج صغير للنفط وليست عضواً في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك».

(الدولار يساوي 0.39 ريال عُماني).