«ع أمل» دراما اجتماعية واقعية: فهل تجمع ماغي بو غصن وبديع أبو شقرا؟

بيروت – «القدس العربي»: بدأت شركة «إيغل فيلمز» لصاحبها المنتج جمال سنان بالتحضير للموسم الرمضاني 2024 المقبل، حيث ستباشر في القريب العاجل بتصوير مسلسل درامي جديد بعنوان «ع أمل» من تأليف الكاتبة اللبنانية ندين جابر والمخرج السوري رامي حنا، الذي سيعود بعد غياب إلى الأعمال الدرامية المشتركة وإلى بيروت، وذلك بعد توقيعه عقد العمل بينه وبين شركة الانتاج على هذا الَمشروع الدرامي الجديد.

واكتملت التحضيرات لهذا العمل الدرامي الجديد، الذي سيقدم حكاية مختلفة في طرحها لمواضيع وأفكار جديدة تمس كل شخص، وسيصوّر في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن إطار اجتماعي مستمد من صميم الواقع ويعبّر عن الكثير من جوانب الحياة والعادات والمظاهر بأسلوب مشوّق ودرامي بحت، وهذا ما ألمح اليه المنتج جمال سنان، الذي تحدث عن العمل بالقول: «نتكل على الله… مع المخرج المميز الصديق رامي حنا والكاتبة الصديقة والمتجددة دوماً ندين جابر.. مسلسل «ع أمل» لموسم رمضان 2024 نعدكم بدراما اجتماعية واقعية مشوقة ومختلفة.»

وسيجمع هذا العمل الدرامي الجديد مجموعة من ألمع نجوم الدراما في لبنان والوطن العربي، وهو من بطولة النجمة اللبنانية ماغي بوغصن، التي سبق وكشفت في وقت سابق عن ملامح واسم الشخصية الجديدة التي ستؤديها في الموسم الرمضاني تحت اسم «يسار» في أحدث اطلالة ساحرة من جلسة تصوير.

وفي حين لم تكشف الشركة المنتجة حتى الساعة عن أسماء الممثلين وأبطال العمل، إلا أن معلومات رشحت عن احتمال وجود النجم اللبناني بديع أبو شقرا لأداء دور البطولة مع ماغي استناداً إلى صورة نشرتها الكاتبة عبر «انستغرام» جمعتهما معاً وأرفقتها بتعليق سألت فيه المتابعين عن مدى اشتياقهم لماغي وبديع قائلة: «هل اشتقتم لهما، على أمل أن نراهما سوياً مجدداً»؟، كما أفيد عن انضمام النجم السوري مهيار خضور، الذي تألق بدور «لؤي» في مسلسل «للموت 3».