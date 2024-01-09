تعيين غابرييل أتال رئيسا لحكومة فرنسا خلفا للمستقيلة بورن

إسطنبول: عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، غابرييل أتال رئيسا للوزراء، خلفا لإليزابيث بورن التي قدمت استقالتها، أمس الاثنين.

وذكرت وكالة “أسوشييتد برس” أن مكتب الرئيس ماكرون أعلن في بيان، تعيين أتال رئيسا للوزراء خلفا للمستقيلة بورن.

ويعد أتال (34 عاما) الذي يشغل منصب وزير التربية منذ يوليو/ تموز 2023، أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة في فرنسا محطما الرقم القياسي للاشتراكي لوران فابيوس، الذي تسلم المنصب في سن 37 عاما سنة 1984.

(الأناضول)