تعيين غابرييل أتال رئيسا لحكومة فرنسا خلفا للمستقيلة بورن

إسطنبول: عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، غابرييل أتال رئيسا للوزراء، خلفا لإليزابيث بورن التي قدمت استقالتها، أمس الاثنين.
وذكرت وكالة “أسوشييتد برس” أن مكتب الرئيس ماكرون أعلن في بيان، تعيين أتال رئيسا للوزراء خلفا للمستقيلة بورن.
ويعد أتال (34 عاما) الذي يشغل منصب وزير التربية منذ يوليو/ تموز 2023، أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة في فرنسا محطما الرقم القياسي للاشتراكي لوران فابيوس، الذي تسلم المنصب في سن 37 عاما سنة 1984.
(الأناضول)
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تصعيد مثل هذه النماذج الشاذة مقصود لأبعاد مستقبليّة تتعلق بنظام قلب القيم إلى { قيم } العلمانيّة الفرنسيّة الشاذة.لهذا نراهم يبرزوّن حالات الشذوذ للحفاظ على إيقاع منظومتهم السيّاسيّة والاجتماعيّة…باسم الاستقلاليّة عن الآخرين. هو { المبدأ } نفسه للصهيونيّة: العزلة بالجيتو؛ ولكن بأسماء أخرى.وليس الشواذ فقط بل المتحولون جنسيًا؛ يروّجون لهم أنهم أصحاب القوّة السوبرمانيّة الخارقة…وهو ما قالت به الحسيديّة التلموديّة من قبل إنّ آدم كان خنثى أوّل الخلق؛ ثمّ { انقسم } إلى الثنائيّة الجنسيّة: ذكر وأنثى.كنت أتابع فلمًا بعنوان: { إكس مان } على وزن سوبرمان بطلته
امرأة متحوّلة جنسيًا؛ جعلوها ذات طاقات خارقة…فهذا ديدنهم بتوظيف كلّ شيء لمنظومتهم الشاذة.ثمّ يمنحون
لها الجوائز بمهرجانات مجلجلة الأضواء الخادعة لايصال رسائل للآخرين؛ لنشر العدوى.فلو تتبعنا فعالياتهم سنجدها
مترابطة المدخل والمخرج؛ رغم ظاهرها المتباعد للوهلة الأولى.