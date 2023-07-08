غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلادها بعد أيام على طلاقها- (صور وفيديو)

“القدس العربي”: احتفلت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بعيد ميلادها، بعد أيام قليلة على إعلانها انفصالها رسمياً عن مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد زواج دام ثلاث سنوات.

ونشرت عبد الرازق، عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، مجموعة صور وفيديوهات من المناسبة، وعلّقت عليها بقولها: “عيد ميلاد سعيد لي”… وقد هنّأها عدد من النجوم، على غرار الإعلامية السعودية لجين عمران والفنانة الأردنية ديانا كرزون والفنانتين اللبنانيتين يارا وديانا حداد والفنانة العراقية شذى حسون.

وكانت غادة عبد الرازق قد أعلنت رسميا عن طلاقها في تصريح جاء فيه: “الطلاق حدث بالفعل… وربنا يكتب الخير لكل حد فينا بإذن الله، وهنفضل طول عمرنا أصدقاء بإذن الله”.