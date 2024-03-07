غادة عبد الرازق تداعب “عقرباً” في كواليس مسلسلها- (فيديو)

“القدس العربي”: نشرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” مقطع فيديو طريفاً من كواليس تصوير بوستر مسلسلها “صيد العقارب” المقرر عرضه في رمضان 2024.

وظهرت غادة وهي ممسكة بعقرب لالتقاط صورة البوستر، إلا أنه ظل يتحرك مما يقلقها، ما دفعها لتوجيه الكلام له طالبة منه الهدوء لكي تتمكن من التقاط الصورة، قائلة له: “معلش اسكت هي صورة واحدة”.

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وكانت قد أعلنت غادة عبد الرازق أنها سوف تقدم في مسلسل “صيد العقارب” دورًا مختلفًا عما قدمته من قبل، حيث تلعب دور فتاة صعيدية لديها أخ من ذوي القدرات الخاصة، وتتجه إلى تجارة سم العقارب بسبب طبيعة البيئة التي نشأت فيها، وهذا يجعلها تدخل في صراعات وتتصاعد أحداث العمل الفني.

مسلسل صيد العقارب تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وهو من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي وسيمون وأحمد الشامي ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدي بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، منال سلامة، صفاء جلال، ونخبة من النجوم.