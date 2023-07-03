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غادة عبد الرازق تعلن رسمياً انفصالها عن زوجها رقم 12

منذ 28 دقيقة

غادة عبد الرازق وطليقها هيثم زنيتا

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“القدس العربي”: أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق انفصالها رسمياً عن زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد زواج دام ثلاث سنوات، حيث أعلنا زواجهما عام 2020، مؤكدة أنهما سيظلان صديقين.

وقالت غادة في تصريحات لها: “الطلاق حدث بالفعل.. وربنا يكتب الخير لكل حد فينا بإذن الله، وهنفضل طول عمرنا أصدقاء بإذن الله”.

وكان متابعو غادة عبد الرازق على “إنستغرام” قد فوجئوا بحذفها جميع الصور التي جمعتها بهيثم زنيتا عبر حسابها الخاص، كما ألغى كل منهما متابعة الآخر.

وهو ما أثار جدلاً حول انفصالها عن زوجها لتنتشر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي ما دفع غادة لحسم الأمر وإعلان الانفصال رسمياً.

ويذكر أن هذه الزيجة كانت رقم 12 في حياة غادة، التي كشفت أنها تزوجت قبل ذلك 11 مرة، وكان أول زواج لها في عمر 17 عاما، موضحة أن الزيجة الأولى هي التي أنجبت منها ابنتها روتانا بعد عام من الزواج.

وأضافت أنها تزوجت مرات عديدة، وكان الزوج الأخير أصغر منها في السن، لكنها لا تلتفت إلى ذلك، لأنها لا تنظر إلا إلى الإنسانية التي ترتبط بالتفكير والحب والاحتواء.

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