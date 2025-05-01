غارات أمريكية تستهدف محيط مدينة صعدة شمال غربي اليمن

صنعاء: أعلنت جماعة “أنصار الله”، (الحوثيون)، مساء الخميس، أن الطيران الأمريكي شنّ خمس غارات جوية استهدفت محيط مدينة صعدة شمال غربي اليمن.

وقالت قناة “المسيرة” التابعة للجماعة، في خبر عاجل مقتضب، إن “عدواناً أمريكياً استهدف بخمس غارات محيط مدينة صعدة”، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل حول طبيعة المواقع المستهدفة أو الخسائر الناتجة.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأمريكي حول هذه الغارات.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلنت جماعة الحوثي عن تعرض مديرية “خب والشعف” بمحافظة الجوف شمالي اليمن لسلسلة من الغارات الأمريكية.

وكانت الجماعة قد ذكرت، الأربعاء، أن الولايات المتحدة نفّذت منذ منتصف مارس/آذار الماضي نحو 1300 غارة جوية وقصف بحري ضد مواقع في اليمن، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات المدنيين.

واستأنفت الولايات المتحدة ضرباتها الجوية في اليمن في 15 مارس الماضي، بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر بشن “هجوم كبير” ضد الحوثيين، متوعداً بـ”القضاء عليهم تماماً”.

ورغم تلك التهديدات، واصل الحوثيون شن هجمات على مواقع داخل إسرائيل، إضافة إلى استهداف سفن متجهة إليها في البحر الأحمر، في سياق ردهم على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 18 مارس.