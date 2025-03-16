غارات أمريكية جديدة تستهدف مدينة الحديدة الساحلية في اليمن

صنعاء: أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين ليل الأحد الإثنين بأنّ محافظة الحديدة الساحلية الخاضعة لسيطرة المتمردين في غرب اليمن تعرضت لغارتين أمريكيتين، غداة غارات مماثلة استهدفت العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بالبلاد أسفرت عن سقوط 53 قتيلا.

وأوردت القناة وقوع “عدوان أمريكي بغارتين استهدفتا محلجا للقطن في مديرية زبيد” في محافظة الحديدة الساحلية والتي سبق وتعرضت لضربات إسرائيلية العام الماضي.

(أ ف ب)