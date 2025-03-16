سياسة | عربي

غارات أمريكية جديدة تستهدف مدينة الحديدة الساحلية في اليمن

16 - مارس - 2025

حجم الخط
1

صنعاء: أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين ليل الأحد الإثنين بأنّ محافظة الحديدة الساحلية الخاضعة لسيطرة المتمردين في غرب اليمن تعرضت لغارتين أمريكيتين، غداة غارات مماثلة استهدفت العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بالبلاد أسفرت عن سقوط 53 قتيلا.
وأوردت القناة وقوع “عدوان أمريكي بغارتين استهدفتا محلجا للقطن في مديرية زبيد” في محافظة الحديدة الساحلية والتي سبق وتعرضت لضربات إسرائيلية العام الماضي.
(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول أبو نواس:
    مارس 17, 2025 الساعة 3:56 ص

    هذا هو حال العرب يتحدون الأقوى والأكبر منهم وبعدها يقعون في ورطة ولا يعرفون كيف يتخلصون منها ويطلبون من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل والضغط لإيقاف العدوان

    رد

أخبار ذات صلة

إعلام إسرائيلي: سلاح الجو يعمل على اعتراض طائرة مسيرة انطلقت من اليمن
25 - يونيو - 2025
مسؤول: رد الحوثيين على الهجوم الأمريكي ضد إيران مسألة وقت
22 - يونيو - 2025
الحوثيون يهددون باستهداف السفن الأمريكية إذا شاركت واشنطن في هجمات على إيران- (فيديو)
21 - يونيو - 2025
بعد “درس الحوثي”.. إلى متى ستعتمد إسرائيل على أمريكا في عملياتها الهجومية “البعيدة”؟
18 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية