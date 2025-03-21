سياسة | عربي

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ من اليمن

21 - مارس - 2025

إسرائيليون يحتمون في إحدى البنايات بعد انطلاق صافرات الإنذار

حجم الخط
0

القدس/ صنعاء: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض مقذوفا أطلق من اليمن، اليوم الجمعة، وذلك بعد يوم واحد من إسقاط مقذوفين أطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، أفاد إعلام الحوثيين بوقوع غارات أمريكية على معقلهم محافظة صعدة.

ونقلت قناة المسيرة التابعة للجماعة عن مراسلها في صعدة في شمال اليمن أن “عدوانا أمريكيا استهدف مديرية ساقين غرب المحافظة”.

ومنذ السبت، نفذت الولايات المتحدة عدة غارات على اليمن أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات.

في المقابل، هاجم الحوثيون مرارا حاملة طائرات أمريكية وأعلنوا مرتين عن إطلاق صواريخ على أهداف إسرائيلية.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مسؤول عسكري: من المرجح أن يمثل الحوثيون مشكلة مستمرة لأمريكا
24 - يونيو - 2025
لوموند: الهوس النووي لإيران قد يؤدي إلى إضعاف لا نهاية له إن لم يكن قاتلاً لطهران
20 - يونيو - 2025
قيادي حوثي: سنتدخل لدعم إيران ضد إسرائيل
17 - يونيو - 2025
جماعة الحوثي تقول إنها استهدفت إسرائيل بصواريخ باليستية بالتنسيق مع إيران
15 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية