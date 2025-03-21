الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ من اليمن

إسرائيليون يحتمون في إحدى البنايات بعد انطلاق صافرات الإنذار

القدس/ صنعاء: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض مقذوفا أطلق من اليمن، اليوم الجمعة، وذلك بعد يوم واحد من إسقاط مقذوفين أطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية.

An itibari ile Yemen Tel Aviv’i bombalıyor.. – Dualarınızı eksik etmeyin..! pic.twitter.com/sw0lEGMQqG — Tevfik (@tevfik_hams) March 21, 2025

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، أفاد إعلام الحوثيين بوقوع غارات أمريكية على معقلهم محافظة صعدة.

ونقلت قناة المسيرة التابعة للجماعة عن مراسلها في صعدة في شمال اليمن أن “عدوانا أمريكيا استهدف مديرية ساقين غرب المحافظة”.

ومنذ السبت، نفذت الولايات المتحدة عدة غارات على اليمن أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات.

في المقابل، هاجم الحوثيون مرارا حاملة طائرات أمريكية وأعلنوا مرتين عن إطلاق صواريخ على أهداف إسرائيلية.

(وكالات)