غارات إسرائيلية تدمّر مسجد “حليمة” بمدينة خان يونس جنوب غزة

غزة: قصفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، الجمعة، مسجد “حليمة” بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره كاملاً.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي قصف مسجد “حليمة” ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، بجانب دمار واسع في المنطقة المستهدفة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي 88 مسجداً كلياً، وبلغ عدد المدمرة منها جزئياً 174 مسجداً، إضافة إلى استهداف 3 كنائس، بحسب بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الإثنين الماضي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع الضحايا الفلسطينيين في القطاع بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة إلى 32 شهيداً، وعشرات الجرحى.

وانتهت، عند الساعة (05:00 ت.غ) من صباح الجمعة، الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة، التي بدأت بوساطة قطرية مصرية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع، الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

(الأناضول)