سياسة | عربي

غارات إسرائيلية تستهدف بلدة شمسطار في البقاع شرقي لبنان

منذ 48 دقيقة

موقع استهدفته غارة إسرائيلية في سهل البقاع اللبناني. 9 أبريل 2025. ا ف ب

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بيروت: شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، 4 غارات استهدفت أطراف بلدة شمسطار في البقاع شرقي لبنان.

وبحسب “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي 4 غارات متتالية، اعتباراً من بعد منتصف الليل، على أطراف بلدة شمسطار، لجهة بلدة طاريا غرب بعلبك في البقاع شرق لبنان.

وكانت سلسلة غارات إسرائيلية قد استهدفت، مساء أمس وليلاً، عدداً من المناطق في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولا تزال تنفذ غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

(د ب أ)

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