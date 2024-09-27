غارات إسرائيلية تستهدف بلدة عيتا الشعب وأطراف بلدتي الشعيتية وزبقين في جنوب لبنان

رجال الإنقاذ يتفقدون موقع غارة إسرائيلية ليلية في قرية شبعا، في 27 سبتمبر 2024- ا ف ب

بيروت: شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم، الجمعة، غارة استهدفت بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية أيضاً أطراف بلدتي الشعيتية وزبقين في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم، على بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت، الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم، أطراف بلدتي الشعيتية وزبقين، الجنوبيتين، بحسب قناة “المنار” المحلية التابعة لـ “حزب الله”.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد شنت، صباح اليوم، الجمعة، غارتين استهدفتا بلدتي جويا، وزوطر الشرقية، في جنوب لبنان.

تزف عيتا الشعب و المقاومة إلى الأمة الاسلامية

كوكبة من الشهداء الذين ارتقوا دفاعا عن لبنان وشعبه وجراء العدوان الاسرائيلي على المناطق الآمنة وهم:

الشهيد السعيد المجاهد علي محمد عبدالنبي

و الشهيد السعيد المجاهد محمد أحمد رضا

و الشهيدة المظلومة زينب نسر

و الشهيدة المظلومة زينب سرور pic.twitter.com/9h0U3wQJMf — HUSSEIN SROUR (@HUSSEINSROUR) September 26, 2024

كما شنت سلسلة غارات، فجراً، استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم، على منزل في بلدة جويا الجنوبية.

كما أغار على بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته، الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

واستهدفت غارة إسرائيلية، فجر اليوم، منزلاً مأهولاً من ثلاثة طوابق في بلدة شبعا الجنوبية، ما أدى إلى استشهاد 9 مدنيين، من عائلة واحدة.

واستهدفت غارة إسرائيلية، فجر اليوم، مبنى في سهل بلدة دورس، في البقاع شرق لبنان.

مجزرة عند الرابعة من فجر اليوم في #شبعا #جنوب_لبنان

تسعة شهداء جراء استهداف منزل مأهول pic.twitter.com/tM9q7ucKbS — Joyce El Hajj (@JoyceElHajj) September 27, 2024

كما استهدفت غارة ثانية مبنى عند مفترق بلدة إيعات شرق لبنان.

ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اعتباراً من منتصف ليل أمس، سلسلة غارات عنيفة على مدينة النبطية، في جنوب لبنان.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية المتتالية ليلاً بلدات: حومين الفوقا، كفررمان، شوكين، زوطر الغربية، ميفدون، وطالت الغارات أيضاً بلدتي النبطية الفوقا، وكفرتبنيت في جنوب لبنان.

ومنذ 23 أيلول/سبتمبر الحالي، تشن الطائرات الحربية الإسرائيلية مئات الغارات بشكل يومي على العديد من البلدات والقرى في جنوب لبنان وفي البقاع شرق لبنان، واستهدفت الغارات الضاحية الجنوبية لبيروت وعدداً من المناطق في جبل لبنان. ولا تزال هذه الغارات مستمرة .

(د ب أ)